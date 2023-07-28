緬甸全民盟證昂山素姬離監獄 轉為軟禁

已被解散的緬甸政黨全國民主聯盟（簡稱全民盟，NLD）周五（28日）證實，領袖昂山素姬（Aung San Suu Kyi）已經離開監獄，獲安排至政府建築內軟禁。

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全民盟一名匿名官員透露，昂山素姬周一晚（24日）已被轉移至一處高度設防政府建築內軟禁。另有消息指出，昂山素姬獲安排在首都內比都一個重點建築內。

匿名官員亦確認，年屆78歲的昂山素姬曾與下議院議長帝昆秒（Ti Khun Myat），並有可能曾與正在當地訪問的中國外交部亞洲事務特使鄧錫軍會面。

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泰國外交部長巴穆威奈（Don Pramudwinai）本月表示，曾與昂山素姬會面，成為逾兩年來後者首次會晤的外國官員。軍方證實兩人會面，指時間大約一個半小時。

緬甸軍方2021年2月發動政變後，昂山素姬被拘捕及起訴多項罪名。她被裁定多項罪名成立，面臨高達33年刑期。據悉昂山素姬健康狀況欠佳，惟軍方已否認。

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責任編輯：吳漢培