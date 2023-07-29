【玄人‧峰語@iM網欄】 命學話你知 英倫之行隨筆

執筆之時 ，正身處英國渡假 ，隨筆想寫一些所見所聞及感想。社會運動後觸發的一個移民潮，不少香港人都遠走他方，每個離開的家庭及個體都有其原因，但放棄自己土生土長的地方另覓生根地，絕對不是一件容易的事。

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香港經歷過幾個大型移民潮，但之後不久便有回流潮，所以大家都認為今次的移民潮結果會是一樣。如果大家想記得我去年在本欄已寫過，香港的就像「古都洛陽」（有興趣看翻看舊欄），所以今次的移民潮，我預計結果將會跟過去不一樣。

身邊有不少群組選擇留下，對於移民者嗤之以鼻，說他們一定會後悔，因此對於有關個別移民不久便回流的新聞，都會非常「興奮」。我不時跟大家說，世人對萬事萬物都有不同的解說，重點是你處於那一個維度去觀望及理解，因此很多事物不能純粹以表象的成敗去蓋棺定論。

今次英國之旅，我嘗試不以一個旅行者的方式去體驗英國生活，待在已移居英國家人的家裏，過著「英式」貼地生活:每天逛超市格價買餸、郊區坐公交到人丁暢旺的上班地區、在時晴時雨的天氣下感受一下英倫氣氛、又跟已移居英國的幾位親朋聊天相聚、理解一下當地的生活及民情......。經過短時間的生活體驗，我得出對移居英國的小結論（純粹個人意見，並不代表其他意移民者的立場）:1）公共交通費用很貴;2）外出用餐很不便宜;3）當地的流動數據非常不穩定，即使是5G設定，也可以時常斷線;4）倫敦以外的地方，人們生活的節奏很慢;5）如果家中有東西需要維修或安裝，絕對沒可能準時，也不能去催促及投訴，方法只有一個，就是等待;6）公共服務隨時會停駛停止服務，有關機構不會作出事前通知，大家只有接受現實。 如果以上述分析，那麼移居英國似乎不是理想選擇。

盡管面對這麼多的生活細節上缺點，但我見到我的家人及朋友，臉上掛著前所未見的笑容，從容不迫的氣度。我的朋友分享是，以前在香港搵到賺到，自然揮霍也大；現在收入少了，洗費又貴了，反而只會消費有必需的東西，人的物欲也少了很多，心情反而更加踏實。地方住大了，空間大了，人的壓力也少了。網絡數據不佳，外出時間少用了手機，反而多了時間欣賞身邊所見所聞。公共交通不時誤點，多了時間在家工作，時間運用反而更好。由此可見，好與不好，一體兩面，在乎你用什麼維度去看事情。

我相命得多，得出一個小總結，就是好命也好、衰命也好，人生是透過無數的選擇而構性的人生劇本，好與不好，選擇了就要投入去演。事實上，每一個人最終都是同自己交代，所謂客觀的「度量衡」, 有時反而成為自己的生活加鎖，令自己跌入迷宮。所以，俗語有云「賣仔莫摸頭」、「買定就離手」，相信自己選擇的，都是好的選擇，人生就會開心得多了。今次英國之旅，最大的得着不是吃喝玩樂，而是見到自己重視的親人及朋友活得自在，此願足矣。

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作者_奇峰簡介： 羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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