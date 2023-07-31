【黑色家電】日本影音家電銷售額下跌　價格上漲減低消費者購買意欲

日本電子信息技術產業協會（JEITA）公佈，今年上半年日本國內消費電子設備出貨量與去年同期相比增長5.6%，但銷售額減少至5,692億日圓，與新冠危機導致的居家需求增加之前持平。與2022年上半年相比，出貨量下降被認為是由於價格上漲導致消費者購買意願下降等因素造成的。

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電視等影音設備銷售額，同比下降10.5%至2,441億日圓，而汽車導航系統等車載AVC設備銷售額保持不變，銷售額增長0.3%至2,934億日圓。除了銷售額，出貨量也停滯不前，影音設備方面，薄屏電視出貨量下降12.2%至212.9萬台，藍光刻錄機也下降30.2%至41.2萬台。但從尺寸構成比例來看，50英寸及以上電視增長2.2%至17.9萬台，佔比45.3%，大尺寸電視需求穩步增長。

雖然汽車AVC設備的出貨量略有增長，但占出貨量比重較大的汽車導航系統卻下降了4.2%，至214萬台。JEITA 表示，行車記錄儀的需求自4月份以來就已經結束，這給出貨量的復甦蒙上了陰影。

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責任編輯：李智賢

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