日本央行調整收益率曲線控制政策 允10 年期國債收益率上升至 1.0%

日本央行周五（28日）調整收益率曲線控制政策（YCC），令其更加靈活，並放鬆對長期利率上限的保護，投資者認為這是最終放棄大規模貨幣刺激政策的前奏。

雖然央行維持超低利率並強調有必要維持貨幣支持，但它表示對收益率曲線控制的調整將使其能夠「靈活 」地應對包括通脹上昇在內的風險。

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【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

在上周五（21日）結束的為期兩天的政策會議上，日本央行將短期利率目標維持在-0.1%不變，將10年期國債收益率維持在0%左右不變。

日本央行維持允許 10 年期國債收益率在 0% 目標附近波動 0.5% 的指引，但表示現在這些將是 「參考 」而不是 「硬性限制」。

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日本央行表示，將在固定利率操作中以 1.0% 的利率購買 10 年期日本國債 (JGB)，而不是之前的 0.5%，這表明日本央行現在可以容忍 10 年期國債收益率上升至 1.0%。

央行行長植田和男在新聞發布會上說，日本央行的調整是一項 「先發制人」的措施，他預計10年期貨幣收益率不會達到1%。

董事會成員中村豊明對日本央行的決定持反對意見，他認為，雖然使YCC更具靈活性的決定是可取的，但時機還不成熟。

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記者：張瑋婷