  • 34°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本央行調整收益率曲線控制政策 允10 年期國債收益率上升至 1.0%

環球政經 15:06 2023/07/28

分享：

分享：

日本央行周五（28日）調整收益率曲線控制政策（YCC），令其更加靈活，並放鬆對長期利率上限的保護，投資者認為這是最終放棄大規模貨幣刺激政策的前奏。

雖然央行維持超低利率並強調有必要維持貨幣支持，但它表示對收益率曲線控制的調整將使其能夠「靈活 」地應對包括通脹上昇在內的風險。

【延伸閱讀】：【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股【見下頁

點擊圖片放大
+3
+2

同時，疫情復常後內地赴港澳遊客同比增長突出，推動客流量。整體而言，隨著公司精簡戰略，重新聚焦寶石設置業務，有望實現非常可觀的利潤增長，從而帶動盈利增長和估值倍數重估。

公司的新系列Wonderful Life，可能會繼HUA系列後成另一熱門系列。如能成功將此系列帶到二線城市，核心營運利率 (Operating Profit Margin) 將有具大上升潛力。

延伸閱讀】【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

在上周五（21日）結束的為期兩天的政策會議上，日本央行將短期利率目標維持在-0.1%不變，將10年期國債收益率維持在0%左右不變。

日本央行維持允許 10 年期國債收益率在 0% 目標附近波動 0.5% 的指引，但表示現在這些將是 「參考 」而不是 「硬性限制」。

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

日本央行表示，將在固定利率操作中以 1.0% 的利率購買 10 年期日本國債 (JGB)，而不是之前的 0.5%，這表明日本央行現在可以容忍 10 年期國債收益率上升至 1.0%。

央行行長植田和男在新聞發布會上說，日本央行的調整是一項 「先發制人」的措施，他預計10年期貨幣收益率不會達到1%。

董事會成員中村豊明對日本央行的決定持反對意見，他認為，雖然使YCC更具靈活性的決定是可取的，但時機還不成熟。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張瑋婷

開啟hket App，閱讀全文
債券 大行報告 貨幣政策 財務自由 疫情 期貨 經濟 碧桂園 目標價 市盈率

上一篇文章

歐洲央行上調利率至3.75% 是自2000年來的最高水平

下一篇文章

【大行點睇】時富：復常後推動客流量 周大福業務處上升趨勢 目標價18元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【理財生活】人生多的是不花錢的快樂 10個低成本愛好選擇
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
聯儲局加息25點子 不排除9月再加息
聯儲局加息25點子 不排除9月再加息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款