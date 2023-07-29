【港元定存】3個月港元定存最高4.7厘　銀債開鑼大小行猛加息還擊

▲ 本周3個月及半年期再爆破頂息

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銀債正式開賣，香港跟隨美國加息後，港元拆息全綫爆升至逾5厘，港元升穿7.8關，高見7.7968，全周共有9間大小銀行鬥加港元定期存款息，有兩大最矚目點，第一是渣打香港 （02888） 一周兩連加，是銀債宣布推售後，首間發鈔行出招還擊；第二是中小行勇於迎戰，令3個月及半年期再爆破頂息。

專家料定存息暫高企難下，皆因最高發行額550億元的銀債開鑼；復添8月為內銀內險股的派息高峰期，有統計指共派逾1,900億元，單以建行 （00939） 計已佔千億元。在抽資效應下，原本資金池已失守450億元，難免令銀根偏緊，大小行須保留較多頭寸，以防例如颱風日休市等不時之需。

本周定存息變化：

銀行 定期存款息率（厘） 7天 1個月 3個月 6個月 9個月 1年 上商 3.78

(+0.1) 渣打 10

(+2) 3.8

(+0.4) 匯立 4

(-0.3) 4

(-0.3) 4.1

(+0.3) 交銀 4.25

(+0.1) 集友 4.3

(+0.1) 4.3

(+0.1) 大新 4.3

(+0.4) 花旗 4.4

(+0.2) 大眾財務 4.4

(+0.2) 創興 4.4

(+0.2) 大眾銀行 4.7

(+0.1) 星展 10

渣打一周兩連加 重手加7天兩厘至10厘 下半年發鈔行首度加普羅客戶牌價息率

發鈔行於下半年首次加牌價息率。若不計3間發鈔行偶爾向特選客戶推超高息，只以普羅客戶的牌價息比較，渣打重手加7天年息兩厘，新息率至10厘，周一（24日）該行已帶頭勁升半年期0.4厘至3.8厘，也是自恒生 （00011） 於7月12日重手加3個月0.8厘至4.1厘以來，4大行中已有兩間於本月先後出手。

論盡4大行的息率，市傳滙豐（HSBC）向特選大戶重推5厘息，3個月5.15厘息，半年達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金。同樣，傳中銀香港 （02888） 推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客的進場費更低至1萬元。渣打傳向高端客提供3個月年息4.1厘，半年4.55厘，1年4.2厘。惟未悉上述發鈔行的超高息是否續有，遂不放在比較列，只以其公開的牌價息率作準。

比拼4大行︰

7天︰渣打10厘、中銀10厘、滙豐10厘

3個月︰恒生4.1厘、滙豐及中銀香港3.3厘

半年期︰渣打3.8厘、滙豐及中銀3.4厘、恒生3.3厘

1年期︰中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

展望後市，專家料下半年本港經濟明顯復甦，貸款漸增，遂令高息吸存出路多；政府將於周一公布第二季的初步經濟數據。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，第二季本港經濟料升2.9%、第三季加快至反彈5.8%、及至第四季更顯著抽升6.5%。至於今年全年GDP料升4.5%、明年再錄得3.9%升幅；而今年通脹料升2.7%、明年再升2.3%。

1個月拆息3連漲至5.27厘，反映銀行資金成本的3個月拆息現為5.28厘。廖嘉豪料第三季3個月拆息為5.22厘，第四季預測5.47厘；至於港滙3個月內預測為7.82，未來6到12個月料為7.8。

高息榜︰

7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，至9月底

1個月︰星展推保險產品X 1個月定存10厘息快閃優惠︰豐盛理財戶（每月個人理財總值不少於100萬元）由即日至下周一（7月31日），透過任何分行遞交符合指定整付保費金額、或首年年度化保費金額（AFYP）達100萬元的整付保費產品；又或首年年度化保費金額10萬元的定期繳付保費產品，該等合資格保單於8月 31日或之前簽發。再以新資金於8月14日前開立1個月定存，門檻20萬元；以上限 50萬元計，賺息4,167元；滙豐旗下「交易薈」10厘︰屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

3個月︰大眾銀行4.7厘

半年︰大眾銀行4.6厘

1年︰大眾財務及富邦4.4厘

兩年︰招商永隆3厘

大眾銀行調高3個月及半年0.1厘，3個月新報4.4厘，半年為4.3厘；而透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金開立3個月及半年期，在牌價息再額外加0.3厘，即3個月最高為4.7厘。門檻50萬元，每次上限為300萬元，累積封頂額是3000萬元，優惠至9月底。

如以300萬元單筆存款上限計，3個月期滿賺取逾3.5萬元利息；至於半年期報4.6厘，再以單筆300萬元限額來看，賺息6.9萬元。

對比銀債的無敵5厘墊底息，定存未完全輸蝕，畢竟長者iBond的個人最高配發為100手（每手1萬元）、即100萬元，老友記最多1年收息5萬元，3年穩賺15萬元。

虛銀長短息王︰

1個月︰PAOB 3.6厘

3個月︰PAOB 4厘

4個月︰PAOB 4厘

半年期︰富融4.2厘

9個月︰匯立4厘

1年期︰匯立4.1厘、Mox 3.5厘，PAOB及livi齊報3.4厘；AirStar Bank 3.1厘，眾安（ZA Bank）3.01厘、富融3厘

眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君