  • 30°C
香港時間 : 2023729日 (週六) 07:54
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【港元定存】3個月港元定存最高4.7厘　銀債開鑼大小行猛加息還擊

06:32 2023/07/29

分享：

分享：

本周3個月及半年期再爆破頂息

點擊圖片放大

銀債正式開賣，香港跟隨美國加息後，港元拆息全綫爆升至逾5厘，港元升穿7.8關，高見7.7968，全周共有9間大小銀行鬥加港元定期存款息，有兩大最矚目點，第一是渣打香港 （02888） 一周兩連加，是銀債宣布推售後，首間發鈔行出招還擊；第二是中小行勇於迎戰，令3個月及半年期再爆破頂息。

專家料定存息暫高企難下，皆因最高發行額550億元的銀債開鑼；復添8月為內銀內險股的派息高峰期，有統計指共派逾1,900億元，單以建行 （00939） 計已佔千億元。在抽資效應下，原本資金池已失守450億元，難免令銀根偏緊，大小行須保留較多頭寸，以防例如颱風日休市等不時之需。

本周定存息變化：

銀行定期存款息率（厘）
7天1個月3個月6個月9個月1年
上商  3.78
(+0.1)		   
渣打10
(+2)		  3.8
(+0.4)		  
匯立   4
(-0.3)		4
(-0.3)		4.1
(+0.3)
交銀  4.25
(+0.1)		   
集友  4.3
(+0.1)		4.3
(+0.1)		  
大新  4.3
(+0.4)		   
花旗  4.4
(+0.2)		   
大眾財務   4.4
(+0.2)		  
創興  4.4
(+0.2)		   
大眾銀行  4.7
(+0.1)		   
星展 10    

渣打一周兩連加 重手加7天兩厘至10厘 下半年發鈔行首度加普羅客戶牌價息率

發鈔行於下半年首次加牌價息率。若不計3間發鈔行偶爾向特選客戶推超高息，只以普羅客戶的牌價息比較，渣打重手加7天年息兩厘，新息率至10厘，周一（24日）該行已帶頭勁升半年期0.4厘至3.8厘，也是自恒生 （00011） 於7月12日重手加3個月0.8厘至4.1厘以來，4大行中已有兩間於本月先後出手。

論盡4大行的息率，市傳滙豐（HSBC）向特選大戶重推5厘息，3個月5.15厘息，半年達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金。同樣，傳中銀香港 （02888） 推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客的進場費更低至1萬元。渣打傳向高端客提供3個月年息4.1厘，半年4.55厘，1年4.2厘。惟未悉上述發鈔行的超高息是否續有，遂不放在比較列，只以其公開的牌價息率作準。 

  • 比拼4大行︰
  • 7天︰渣打10厘、中銀10厘、滙豐10厘
  • 3個月︰恒生4.1厘、滙豐及中銀香港3.3厘
  • 半年期︰渣打3.8厘、滙豐及中銀3.4厘、恒生3.3厘
  • 1年期︰中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

展望後市，專家料下半年本港經濟明顯復甦，貸款漸增，遂令高息吸存出路多；政府將於周一公布第二季的初步經濟數據。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，第二季本港經濟料升2.9%、第三季加快至反彈5.8%、及至第四季更顯著抽升6.5%。至於今年全年GDP料升4.5%、明年再錄得3.9%升幅；而今年通脹料升2.7%、明年再升2.3%。

1個月拆息3連漲至5.27厘，反映銀行資金成本的3個月拆息現為5.28厘。廖嘉豪料第三季3個月拆息為5.22厘，第四季預測5.47厘；至於港滙3個月內預測為7.82，未來6到12個月料為7.8。

  • 高息榜︰
  • 7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，至9月底
  • 1個月︰星展推保險產品X 1個月定存10厘息快閃優惠︰豐盛理財戶（每月個人理財總值不少於100萬元）由即日至下周一（7月31日），透過任何分行遞交符合指定整付保費金額、或首年年度化保費金額（AFYP）達100萬元的整付保費產品；又或首年年度化保費金額10萬元的定期繳付保費產品，該等合資格保單於8月 31日或之前簽發。再以新資金於8月14日前開立1個月定存，門檻20萬元；以上限 50萬元計，賺息4,167元；滙豐旗下「交易薈」10厘︰屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元
  • 3個月︰大眾銀行4.7厘
  • 半年︰大眾銀行4.6厘
  • 1年︰大眾財務及富邦4.4厘
  • 兩年︰招商永隆3厘

大眾銀行調高3個月及半年0.1厘，3個月新報4.4厘，半年為4.3厘；而透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金開立3個月及半年期，在牌價息再額外加0.3厘，即3個月最高為4.7厘。門檻50萬元，每次上限為300萬元，累積封頂額是3000萬元，優惠至9月底。

如以300萬元單筆存款上限計，3個月期滿賺取逾3.5萬元利息；至於半年期報4.6厘，再以單筆300萬元限額來看，賺息6.9萬元。

對比銀債的無敵5厘墊底息，定存未完全輸蝕，畢竟長者iBond的個人最高配發為100手（每手1萬元）、即100萬元，老友記最多1年收息5萬元，3年穩賺15萬元。

  • 虛銀長短息王︰
  • 1個月︰PAOB 3.6厘
  • 3個月︰PAOB 4厘
  • 4個月︰PAOB 4厘
  • 半年期︰富融4.2厘
  • 9個月︰匯立4厘
  • 1年期︰匯立4.1厘、Mox 3.5厘，PAOB及livi齊報3.4厘；AirStar Bank 3.1厘，眾安（ZA Bank）3.01厘、富融3厘

眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】捉緊高息尾巴 定存賺高息點操作？盤點5大退休投資產品利弊 立即收看
天星銀行 富融銀行 中銀香港（02388） 創興銀行（01111） 大新銀行集團（02356） 集友銀行 交銀香港 滙立銀行 上海商業銀行 恒生銀行（00011）

下一篇文章

【銀債2023】滙豐：認購宗數及金額創首日新高　券商吸客約2150人認逾1.4億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】3個月港元定存最高4.6厘 賺盡34萬元利息撼銀債
【港元定存】3個月港元定存最高4.6厘 賺盡34萬元利息撼銀債
【銀債2023】抽銀債8大重點你要知 券商有逾百意向客提早登記
【銀債2023】抽銀債8大重點你要知 券商有逾百意向客提早登記
【港元定存】3個月港元定存最高4.7厘　銀債開鑼大小行猛加息還擊
【港元定存】3個月港元定存最高4.7厘　銀債開鑼大小行猛加息還擊
【銀債2023】專家教抽銀債7大賺息攻略　申購30手最划算（附銀債認購優惠表）
【銀債2023】專家教抽銀債7大賺息攻略　申購30手最划算（附銀債認購優惠表）
【港元定存】兩大發鈔行港元定存享年息10厘 大戶進場閃賺3萬元利息再抽銀債
【港元定存】兩大發鈔行港元定存享年息10厘 大戶進場閃賺3萬元利息再抽銀債
【港元定存】港元定存高息王20厘 10銀行定存息跑贏銀債5厘包底息
【港元定存】港元定存高息王20厘 10銀行定存息跑贏銀債5厘包底息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款