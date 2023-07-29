【港元定存】3個月港元定存最高4.7厘　銀債開鑼大小行猛加息還擊

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【銀債2023】滙豐：認購宗數及金額創首日新高 券商吸客約2150人認逾1.4億元
銀債正式開賣，香港跟隨美國加息後，港元拆息全綫爆升至逾5厘，港元升穿7.8關，高見7.7968，全周共有9間大小銀行鬥加港元定期存款息，有兩大最矚目點，第一是渣打香港 （02888） 一周兩連加，是銀債宣布推售後，首間發鈔行出招還擊；第二是中小行勇於迎戰，令3個月及半年期再爆破頂息。
專家料定存息暫高企難下，皆因最高發行額550億元的銀債開鑼；復添8月為內銀內險股的派息高峰期，有統計指共派逾1,900億元，單以建行 （00939） 計已佔千億元。在抽資效應下，原本資金池已失守450億元，難免令銀根偏緊，大小行須保留較多頭寸，以防例如颱風日休市等不時之需。
本周定存息變化：
|銀行
|定期存款息率（厘）
|7天
|1個月
|3個月
|6個月
|9個月
|1年
|上商
|3.78
(+0.1)
|渣打
|10
(+2)
|3.8
(+0.4)
|匯立
|4
(-0.3)
|4
(-0.3)
|4.1
(+0.3)
|交銀
|4.25
(+0.1)
|集友
|4.3
(+0.1)
|4.3
(+0.1)
|大新
|4.3
(+0.4)
|花旗
|4.4
(+0.2)
|大眾財務
|4.4
(+0.2)
|創興
|4.4
(+0.2)
|大眾銀行
|4.7
(+0.1)
|星展
|10
渣打一周兩連加 重手加7天兩厘至10厘 下半年發鈔行首度加普羅客戶牌價息率
發鈔行於下半年首次加牌價息率。若不計3間發鈔行偶爾向特選客戶推超高息，只以普羅客戶的牌價息比較，渣打重手加7天年息兩厘，新息率至10厘，周一（24日）該行已帶頭勁升半年期0.4厘至3.8厘，也是自恒生 （00011） 於7月12日重手加3個月0.8厘至4.1厘以來，4大行中已有兩間於本月先後出手。
論盡4大行的息率，市傳滙豐（HSBC）向特選大戶重推5厘息，3個月5.15厘息，半年達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金。同樣，傳中銀香港 （02888） 推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客的進場費更低至1萬元。渣打傳向高端客提供3個月年息4.1厘，半年4.55厘，1年4.2厘。惟未悉上述發鈔行的超高息是否續有，遂不放在比較列，只以其公開的牌價息率作準。
展望後市，專家料下半年本港經濟明顯復甦，貸款漸增，遂令高息吸存出路多；政府將於周一公布第二季的初步經濟數據。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪指，第二季本港經濟料升2.9%、第三季加快至反彈5.8%、及至第四季更顯著抽升6.5%。至於今年全年GDP料升4.5%、明年再錄得3.9%升幅；而今年通脹料升2.7%、明年再升2.3%。
1個月拆息3連漲至5.27厘，反映銀行資金成本的3個月拆息現為5.28厘。廖嘉豪料第三季3個月拆息為5.22厘，第四季預測5.47厘；至於港滙3個月內預測為7.82，未來6到12個月料為7.8。
大眾銀行調高3個月及半年0.1厘，3個月新報4.4厘，半年為4.3厘；而透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金開立3個月及半年期，在牌價息再額外加0.3厘，即3個月最高為4.7厘。門檻50萬元，每次上限為300萬元，累積封頂額是3000萬元，優惠至9月底。
如以300萬元單筆存款上限計，3個月期滿賺取逾3.5萬元利息；至於半年期報4.6厘，再以單筆300萬元限額來看，賺息6.9萬元。
對比銀債的無敵5厘墊底息，定存未完全輸蝕，畢竟長者iBond的個人最高配發為100手（每手1萬元）、即100萬元，老友記最多1年收息5萬元，3年穩賺15萬元。
眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。
特約記者︰曾桂芬
責任編輯︰李勝君