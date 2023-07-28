【港元定存】 3個月港元定存最高4.7厘 銀債開鑼大小行猛加息還擊

▲ 本周3個月及半年期再爆破頂息

銀債正式開賣，適逢10日內銀行兩度撲水逾47億元；疊加聯儲局加息0.25厘，主席鮑威爾未為加息落閘，本港拆息全綫爆升至逾5厘。全周共有9間大小銀行鬥加港元定期存款息，且有兩大最矚目點，除了渣打香港（02888）一周兩連加，是銀債宣布推售後，首間發鈔行出招還擊外；再者，中小行勇於迎戰，令3個月及半年期再爆破頂息。

專家料定存息暫高企難下，皆因最高發行額550億元的銀債開鑼；復添8月為內銀內險股的派息高峰期，有統計指共派逾1,900億元，單以建行（00939）計已佔千億元。在抽資效應下，原本資金池已失守450億元，難免令銀根偏緊，大小行須保留較多頭寸，以防例如颱風日休市等不時之需。

本周共有11間銀行調整存息，當中9加，竟乏一面倒減息；而大眾銀行減完又猛追加，匯立則短減長加。

本周定存息變化：

銀行 定期存款息率(厘) 備註 7天 1個月 3個月 6個月 9個月 1年 上商 3.78 上調0.1厘 渣打 10 3.8 半年期上調0.4厘, 勁加7天2厘 匯立 4 4 4.1 半年期及9個月減0.3厘, 1年期上調0.3厘 交銀 4.25 上調0.1厘 集友 4.3 4.3 兩存期上調0.1厘 大新 4.3 上調0.4厘 花旗 4.4 上調0.2厘 大眾財務 4.4 上調0.2厘 創興 4.4 上調0.2厘 大眾銀行 4.7 上調0.1厘 星展 10 新推買保險再做1個月定存

■渣打一周兩連加 重手加7天兩厘至10厘 下半年發鈔行首度加普羅客戶牌價息率

7月開始倒數，全周最吸睛的是發鈔行於下半年首次加牌價息率。若不計3間發鈔行偶爾向特選客戶推超高息，只以普羅客戶的牌價息比較，今天（7月28日）渣打重手加7天年息兩厘，新息率至10厘，本周一（24日）該行已帶頭勁升半年期0.4厘至3.8厘，也是自恒生（00011）於7月12日重手加3個月0.8厘至4.1厘以來，4大行中已有兩間於本月先後出手。

論盡4大行的息率，市傳滙豐（HSBC）向特選大戶重推5厘息，3個月5.15厘息，半年達5.21厘，門檻為50萬元新舊資金。同樣，傳中銀香港（02888）推3個月及半年4.1厘，1年4厘，起存額50萬元，亦毋須新錢；特選客的進場費更低至1萬元。渣打傳向高端客提供3個月年息4.1厘，半年4.55厘，1年4.2厘。

惟未悉上述發鈔行的超高息是否續有，遂不放在比較列，只以其公開的牌價息率作準。

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比拼4大行︰

7天︰

渣打10厘（7月28日加2厘）

中銀香港10厘（6月10日加3厘）

滙豐10厘

3個月︰

恒生4.1厘（7月12日加0.8厘）

滙豐及中銀香港3.3厘

半年期︰

渣打3.8厘（7月24日加0.4厘）

滙豐及中銀3.4厘

恒生3.3厘

1年期︰

中銀及渣打3.4厘

恒生3.1厘

展望後市，專家料下半年本港經濟明顯復甦，貸款漸增，遂令高息吸存出路多；而下周一（31日）政府將公布第二季的初步經濟數據。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，第二季本港經濟料升2.9%、第三季加快至反彈5.8%、及至第四季更顯著抽升6.5%。至於今年全年GDP料升4.5%、明年再錄得3.9%升幅；而今年通脹料升2.7%、明年再升2.3%。

1個月拆息3連漲至5.27厘，反映銀行資金成本的3個月拆息現為5.28厘。廖嘉豪料第三季3個月拆息為5.22厘，第四季預測5.47厘；至於港滙3個月內預測為7.82，未來6到12個月料為7.8。

綜觀高息榜︰

7天︰建行亞洲20厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶（戶口每日平均結餘500萬元）、又或「貴賓理財」客（每日結餘100萬元）；再成功認購50萬元的指定投資理財產品（債券、基金或結構性產品）；如以門檻50萬元計，速賺1,918元利息，至9月底

1個月呈雙冠王︰

*星展推保險產品X 1個月定存10厘息快閃優惠︰豐盛理財戶（每月個人理財總值不少於100萬元）由即日至下周一（7月31日），透過任何分行遞交符合指定整付保費金額、或首年年度化保費金額（AFYP）達100萬元的整付保費產品；又或首年年度化保費金額10萬元的定期繳付保費產品，該等合資格保單於8月 31日或之前簽發。再以新資金於8月14日前開立1個月定存，門檻20萬元；以上限 50萬元計，賺息4,167元

*滙豐（HSBC）旗下「交易薈」10厘︰屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元

3個月︰大眾銀行4.7厘

半年︰大眾銀行4.6厘

1年︰大眾財務及富邦4.4厘

兩年︰招商永隆3厘

大眾銀行調高3個月及半年0.1厘，3個月新報4.4厘，半年為4.3厘；而透過PBHK Digi手機銀行以合資格全新資金開立3個月及半年期，在牌價息再額外加0.3厘，即3個月最高為4.7厘。門檻50萬元，每次上限為300萬元，累積封頂額是3000萬元，優惠至9月底。

如以300萬元單筆存款上限計，3個月期滿賺取逾3.5萬元利息；至於半年期報4.6厘，再以單筆300萬元限額來看，賺息6.9萬元。

對比銀債的無敵5厘墊底息，定存未完全輸蝕，畢竟長者iBond的個人最高配發為100手（每手1萬元）、即100萬元，老友記最多1年收息5萬元，3年穩賺15萬元。

■匯立狠削半年0.3厘至險守4厘 競敵富融以4.2厘超前

此外，本周1間虛銀調整存息，TOM集團（02383）有份虛銀匯立（WeLaB Bank）短減長加，半年期狠削0.3厘後至險守4厘，失落冠軍王座；讓路給騰訊（00700）及港交所（00388）有份虛銀富融（Fusion Bank）。

虛銀長短息王︰

1個月︰平保（02318）牽頭虛銀平安壹賬通（PAOB）3.6厘

3個月︰PAOB4厘

4個月︰PAOB4厘

半年期︰富融4.2厘

9個月︰匯立4厘

1年期︰匯立4.1厘跑贏渣打銀行牽頭Mox Bank 的3.5厘，PAOB、以及中銀香港、京東科技與怡和系擁有的虛銀livi bank齊報3.4厘；小米（01810）有份虛銀天星（AirStar Bank）的3.1厘，眾安（ZA Bank）的3.01厘、富融的3厘。

眾安逢周二向合資格客戶推加息券，優惠至8月底。

順帶一提，本月內銀行兩度水緊合共撲水47.19億元。今天再有銀行向金管局透過貼現窗操作拆借8.29億元；而上周一（7月17日）意外颱風日金管局已投放38.9億元流動性，創兩年歷來最高。

特約記者︰曾桂芬

責任編輯︰李勝君







