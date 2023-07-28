【社交平台大戰】Threads氣勢衰退　逾半已登記用戶未再使用

由Meta推出的全新社交平台Threads初登場時，氣勢如虹，短短五日就達到一億用戶規模，是有史以來成長最快的社群平台。不過，Threads用戶的熱情近日明顯冷卻，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）坦承，Threads在推出後數周內，就失去一半以上的用戶，公司未來將重點放在提高Threads的使用率。

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據路透社消息指，朱克伯格在內部會議時提到，Threads已流失逾半客戶，但使用率已較預期要好，儘管不夠完美。他也直言，客戶流失屬正常現象，但在超過1億人註冊的情況下，最理想是全部或至少一半以上的用戶都在使用，惟目前未能達到目標。

朱克伯格強調，目前必須聚焦於增加更多能吸引用戶留下的功能，如桌面版本、可在Instagram上看到重要的Threads等，預計留客率能有所增長。

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責任編輯：曾曉汶

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