【伏工趣聞】財經公司 2萬蚊請司機 每日12個鐘 每周休1日 仲要有7項條件 請問有無收到CV ?

香港人才短缺，企業要請人除了人工要跟得上市場偵格外，亦需要有理想的福行制度以吸引人才。不過近日有間財經公司卻反其道而行，以月薪2至2.5萬元聘請私人司機，而且對司機的要求要每天工作12小時，周休1天，需要持有中港車牌，並列出7項條件，表明獲聘者須負責跟進車輛日常維修、保養及清潔等工作。

今時今日，打工仔不再如往日般沒有選擇，有網友表示這個工時倒不如去做Uber 司機，又自由輕鬆，亦有網民批評集團出手「孤寒」，相信難以聘人才，並表示「放心一定無人做」。

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【私人司機】

一般私人司機服務(於中環取車)；

車輛日常管理、跟進維修、保養及清潔。

要求:

2年或以上任職公司/私人司機經驗；

需同時持有香港駕和內地駛執照，有良好的駕駛記錄；

有駕駛七人車經驗；

良好粵語; 良好普通話; 懂讀寫中文。

工作時間：中午12時至晚上12時

每週六或日休息一天

待遇 :每月$20,000~$25,000，視乎經驗及面試結果而定。

首先，從工作內容和人工而言，這個職位的工作時間相當長，每天12小時，而且一星期只有一天的休息時間。其次，從7項條件而言，這些條件可能是為了確保司機的安全和工作效率，例如要求司機具備5年以上的駕駛經驗，熟悉香港和內地的路線和交通法規等。但擁有這些條件的司機相對亦會要求較高的人工。

總之，這樣的職位確實很有趣，但是對於申請人來說，可能需要仔細考慮自己是否符合要求和是否能夠承受這樣的工作壓力。而對於公司來說，也需要仔細考慮是否能夠找到合適的人才來擔任這樣的職位。現今，物價通脹，加上勞動人口短缺的情況下，企業要請人亦需要跟上時代的節奏，出請人的告示前最理想是先了解市場的價格，免得影響公司形象的同時，亦浪費了招聘的人力資源。

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