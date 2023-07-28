【居屋十問】2023 居屋疑問 白表定綠表 ? 想抽到大單位 有咩方法?

新一期居屋及「白居二」將於7月31日至8月14日接受申請。今年推售6個居屋項目，包括市區居屋啟德啟悅苑、觀塘安達臣道安楹苑、安樺苑和安麗苑，以及新界的元朗朗天苑和屯門兆翠苑，合共9,154個單位，全部以市價六二折發售。今期居屋綠、白表比例維持在4:6，預計於今年第四季攪珠，明年首季揀樓。不過每個家庭的情況都有所不同，又不知道應該以白表綠表申請，今次為大家整居屋疑問。

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Q1: 綠表同白表有咩分別？

A: 簡單講，綠表可以用公屋換居屋，而白表則不需要。 Q2: 綠表白表點樣分？

A: 簡單講係綠表要用公屋換，白表唔需要。 Q3: 係咪住緊公屋先有綠表？

A: 唔一定，可以係公屋輪侯冊人士，只要通過派樓前嘅資產審查，都可以用綠表 (詳情請睇申請需知或官網)。 Q4: 白表想買二手居屋點搞？

A: 抽中「白居二」可以免補地價，或者直接買已補地價居屋。可以在網上搜尋「白表居屋第二市場計劃」或「自由市場」。 Q5: 綠表想買二手居屋點搞？

A: 可以直接去地產舖/網睇樓盤，睇啱去房署申請居屋第二市場計劃的「購買資格證明書」（綠表）。 Q6: 房委會同房協居屋有咩分別？

A: 房委會係清水樓（冇裝修），而房協居屋即「資助出售房屋項目」（「房協資助出售單位」），有裝修，買傢俬就可以入住。 Q7: 居屋的地權是什麼？

A: 居屋的地權係「永久業權」。 Q8: 下期有咩居屋揀？

A: 下期有位於安達臣、啟德、屯門、元朗的共9154個居屋單位可以選擇。 Q9: 按揭有房署擔保，係咪一定會批？

A: 唔係，如果個底太花，銀行可以唔批，或者批唔足。年紀太大都有機會批唔足年期。 Q10: 房署居屋按揭可唔可以加擔保人？

A: 唔可以。

以上是有關香港居屋的常見問題及簡短答案，如有更多問題及需要更詳盡答案，建議查閱房屋署官方網站或直接向房屋署查詢。

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責任編輯：陳玉蓮