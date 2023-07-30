【杭州亞運】信和集團商場直播亞運賽事　奧海城率先發掘體壇新星

杭州亞運會將於9月23日開幕，信和集團獲港協暨奧委會支持，即日起在旗下商場舉辦精彩活動，讓市民一同投入體育盛事氣氛，齊撐運動員。

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今屆中國香港將派出歷年最大陣容的代表隊出戰亞運，除包括獎牌大熱項目游泳、劍擊、乒乓球等，更包括了不少首次出戰亞運的隊伍，如霹靂舞、滑板等。為讓市民能夠全程緊貼亞運賽事激烈戰況，一同為運動員打氣，信和集團旗下4大商場，包括奧海城及屯門市廣場，分別以430吋及540吋電視全程高清直播杭州亞運會賽事，讓大眾一同見證港隊勇奪佳績。

此外於7月26日至8月27日期間，奧海城率先舉辦「尋找運動新星」計劃發掘體壇明日之星。奧海城二期活動大堂將特設6個不同體能項目，分析參加者的運動潛能，與超過30個熱門運動項目配對。

完成挑戰後，參加者將可獲得個人運動潛能分析報告，他們不但可了解自己的運動能力，活動更會為參加者推薦較有優勢的運動項目，讓他們可選擇自己合適及可持續參與的運動。與較有優勢的運動項目完美配對的參加者，將可免費參加集團提供的運動訓練課程，而其他參加者亦可以優惠價報讀適合自己的運動課程。

8月6日為全民運動日，當日所有參加者更可無條件參加「尋找運動新星」6項體能挑戰。信和集團集團市務總經理梁翠珊表示，信和集團一直重視運動項目在不同階段及領域的發展，並希望及早啟蒙更多未來運動之星，集團率先推出「尋找運動新星」計劃，為有潛質參加者提供專業培訓。

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責任編輯：李智賢

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