【00後借錢】00後同朋友借近40萬 借夠錢買首期啦 ! 5大方法教你如何拒絕借錢畀朋友

近日網上討論區有單新聞引起廣泛關注，有位受害者被一位00後「朋友」借錢，涉及的金額高達10萬元，其後事主發現原來該名00後不止向他一個人借錢，所有借錢給這位00後的人，加起來的總額高達40萬元，而且每次向人借錢的理由都不同，而每次還錢都總有不同的理由。

事件的詳情不去描述，但值得留意的是「借錢」這個現像在現今社會仍然非常普遍，但對於借款者和貸款者來說，都存在一定風險。如果你不希望借錢給朋友，有哪些方法可以拒絕呢？以下提供五個方法：

坦誠相告：直接告訴朋友你不能借錢，這不僅是對自己的保護，也是對朋友的尊重。你可以解釋一下自己的理由，比如你已經有其他的貸款和負債，不能再貸款給別人。 與朋友商量：如果你的朋友真的需要借錢，你可以和他們商量其他的解決方案。例如，你可以推薦他們去找其他的貸款機構，或者提供其他的資源幫助他們解決問題。 暫時推遲：如果你不希望直接拒絕朋友，你可以試著推遲回應，讓自己有更多的時間考慮。這樣可以讓你有時間考慮自己的財務狀況和風險，同時不會傷害到朋友的感情。 提供其他的幫助：如果你不能借錢給朋友，你可以提供其他的幫助，比如提供職業建議或者介紹其他的人脈資源。這樣可以讓你的朋友感受到你的關心和支持。 婉轉拒絕：如果你不希望傷害到朋友的感情，你可以使用一些婉轉的方式拒絕。例如，你可以說你現在的財務狀況不允許借錢，或者說你現在有其他的事情需要處理，暫時無法幫助。



總之借錢給朋友是一件「煩惱」的事情，朋友有事不借又不近人情，但借又擔心往後無法收回借出的款項。所以不論借或不借都需要仔細考慮風險。

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責任編輯：陳玉蓮