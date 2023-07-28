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【林建名家族】鱷魚恤斥資千萬收購大股東米埔空地遭否決　David Webb大讚：小股東做得好！

股市 16:14 2023/07/28

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【林建名家族】鱷魚恤斥資千萬收購大股東米埔空地遭否決　David Webb大讚：小股東做得好！

已故富商林建名長女林煒珊旗下鱷魚恤 （00122） 周四（28日）舉行股東大會，處理斥資2200萬元向大股東林氏家族，收購元朗米埔一塊約9358平方呎空地的關連交易，然而交易決議案被6成出席小股東否決，收購交易遭遇滑鐵盧。獨立股評人David Webb大讚小股東「Well Done（做得好）」，認為鱷魚恤應該將資金用於回購股份。

此前，鱷魚恤有意向林煒珊及其家族成員旗下的公司收購一塊位於元朗區米埔錦壆路與錦綉花園大道交匯處東南方的土地，現時空地用作臨時露天停車場，現時每月收取月租2.5萬元，不過土地位於指定作「商業╱住宅」區域範圍內，鱷魚恤當時稱，收購並開發該空地可以增加股東價值。

David Webb：鱷魚恤應回購 現價較資產淨值折價85% 

鱷魚恤周四舉行股東大會處理收購，由於今次屬關連交易，林煒珊等人放棄投票權，並須得到獨立股東批准。據公告披露，鱷魚恤收購元朗米埔空地交易決議案，遭到9341.58萬股或62.72%投票數反對，支持一方只獲5552.89萬股或37.82%投票數，結果決議案被否決。

David Webb發文指，鱷魚恤小股東否決交易「Well Done（做得好）」，更好的閒置現金用途是回購股票，現時股價較每股1.07元的資產淨值折價約 85%。Webb又稱，尤其是鱷魚恤在交易前數月，才完成一次大幅折扣配股集資4200萬元資金。

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記者：李哲毅

港股 鱷魚恤（00122）
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