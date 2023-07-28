英國央行或下周上調利率至5.25% 市場料年終利率達6%

英國央行似乎有可能在8月3日將利率上調四分之一個百分點至5.25%，不過經濟學家和市場認為，由於通脹率仍高於其他大型經濟體，6月份意外加息半個百分點的情況有可能重演。

美國聯邦儲備委員會和歐洲中央銀行本周都將利率上調了四分之一個百分點，但與英國央行不同的是，市場認為它們的利率緊縮周期已經結束或接近結束。

與此相反，自英國央行上次於6月22日調整利率以來，市場對其利率峰值的押注急劇波動，因為投資者試圖弄清英國是否存在根深蒂固的通脹問題，或者物價快速增長是否正處於其他地方出現的急劇放緩的邊緣。

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牛津經濟研究院（Oxford Economics）首席英國經濟學家古德溫（Andrew Goodwin）表示：「8月份之後的利率走向將取決於第二輪效應的持續程度。」

7月11日，在數據顯示工資增長創下新高後，英國央行利率峰值的預期達到了6.5%。但在消費者物價通脹率降幅超出預期後，投資者對英國央行利率峰值的預期有所回落。目前，投資者對今年年底或 2024 年初達到 5.75% 或 6% 的利率峰值的預期相當一致。

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利率預期的飆升已將抵押貸款成本推高至2008年以來的最高點，而利率的上升正在對房屋建築和其他一些行業造成壓力。周一（24日）的一項調查顯示，私營部門本月的增長已降至六個月來的最低點。

本周接受《路透社》調查的大多數經濟學家認為，下周利率將從5%升至5.25%，峰值為5.75%。

匯豐銀行（HSBC）的經濟學家預計利率將升至 5.5%，這將是央行連續第 14 次加息。

英國央行行長貝利（Andrew Bailey）本月表示，抑制通脹「至關重要，我們必須堅持到底」，副行長拉姆斯登（Dave Ramsden）也表示，即使最近通脹率有所下降，但通脹率仍然 「過高」。

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責任編輯：林衛