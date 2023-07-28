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【愛馬仕】Hermès第二季銷售按年升22%　美國業務保增長勝LVMH、Prada等同業

股市 16:42 2023/07/28

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【Hermes】Hermès第二季銷售按年升22%　亞太區增長最勁

Hermès（愛馬仕）第二季銷售按年升22.4%至33.2億歐元，按固定滙率計增長27.5%。Hermès上季不單在亞洲、歐洲市場銷售出色，即使多個奢侈品同業都錄得按年倒退的美國業務，Hermès上季都能保持兩成增長。

單計第二季，以可比較匯率計算，Hermès在日本以外的亞洲區銷售按年增長28%，不止受惠於中國去年低基數，新加坡、泰國、澳洲和韓國都有好表現；日本地區銷售增長20%；法國本土銷售增長24%；其餘歐洲地區銷售增長22%；美洲銷售則增長20%。

以產品分類計，上季Hermès皮革製品業務的銷售按年升18%至13.7億歐元，非訂造時裝（Ready-to-wear）及飾物業務的銷售升29.9%至9.7億歐元。

LVMH、普拉達 （01913） 、Cartier等多個名牌的母企歷峰集團（Richemont，瑞士：CFR）都披露次季美國市場收入下跌。

總結上半年，Hermès銷售增長22.3%至67億歐元，按固定滙率計則升25.2%，淨利潤為22.3億歐元，按年升35.6%。

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編輯：袁諾曦

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