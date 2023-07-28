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【社交平台】Twitter改名或導致200億美元損失？專家：15年品牌價值毀於一旦

環球政經 17:34 2023/07/28

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推特（Twitter）成立了15年，一直以其藍底白鳥的標識而廣為人所熟悉，然而，去年收購推特的Elon Musk近日決定將Twitter重新命名為「X」、並將網域改為「X.com」。此外，藍底白鳥logo亦將被拉丁字母的第24個字母的藝術字體取代。有專家預測，此舉會導致Twitter公司價值損失40億至200億美元。

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馬斯克表示，此舉是為了將Twitter業務重塑為一個廣泛的通信和金融交易平台，然而大部份專家及Twitter用戶都對此作出批評，Siegel & Gale品牌戰略及設計公司主任Steve Susi表示：「Twitter花了15年才達到此全球價值，失去Twitter這個品牌名稱，將對該公司的財務造成嚴重衝擊。」

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雖然對於推特品牌價值的估算各機構與分析師因做法不同而使結果各不相同，但外間目前一致同意，自馬斯克接手以來，該公司的品牌已經遭受了重大打擊。根據Brand Finance估計，Twitter的品牌價值自去年被收購以來已經損失了 32%。

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撰文：鄭日棱

 

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