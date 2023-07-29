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【全城JETSO】yuu一連三周大派2億積分總值100萬元

商業 13:00 2023/07/29

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yuu宣佈即日起至8月17日推出「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動，為yuu會員準備三大著數優惠，一連三星期大派2億yuu分，相等於價值港幣100萬元。除每日推出全新限時換領著數，於活動期間以enJoy卡於特約商戶消費滿指定金額更可享高達10倍yuu分。 

【開心購物】香港開心購物節潮玩AR遊戲大送PS5連遊戲套裝

yuu會員於活動期間只要更新yuu手機程式，登入到「yuu捕獲JETSO咪走雞」遊戲界面捕捉「咪走雞」，每日即可獲得高達100 yuu 分！每日指定時段內更會出現「霸王雞」，會員如成功捉到「霸王雞」，即獲取額外yuu分。

yuu將於「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動期內，每天早上11時於yuu App向會員提供著數。yuu會員只需要以800 yuu分，或低於5折的積分即可兌換指定精選產品，包括零食飲品、個人護理產品、家居用品及小食甜點等。 

此外，顧客於「yuu全城瘋狂抓JETSO」活動期間，以恒生enJoy卡於特約商戶消費，單一簽賬除獲贈高達6倍yuu分外，如顧客登記「恒生信用卡簽賬獎賞」並於指定簽賬類別消費滿3,500元，更可再賺額外4倍yuu分，合共賺取高達10倍yuu分。

更多詳情可瀏覽yuu網站。 

【回鄉季節】乘客需求正恢復　日本盂蘭盆節新幹線訂座同比增53%

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。 

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