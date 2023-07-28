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【生成式AI】Adobe Photoshop全新AI生成擴展功能　專門用於延展圖片（附教學）

科技 16:07 2023/07/28

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Adobe宣布，Photoshop推出全新生成式AI功能「生成式擴展 （Generative Expand）」，專門用於延展圖片。

Adobe近年正積極研發生成式人工智能（Generative AI）技術，並應用於其產品中。如在今年5月Adobe就宣布，將生成式AI 技術工具Firefly整合至Photoshop（beta 版）應用程式，如今功能愈來愈多。Adobe今（28日）再宣布，Photoshop推出全新生成式AI功能「生成式擴展 （Generative Expand）」，專門用於延展圖片。

【數碼轉型】Prada藉Adobe實時客戶數據平台　提供實時個性化體驗

【Adobe Summit】聚焦生成式AI技術　Adobe推多項新服務搶市場營銷界商機

生成式擴展功能與生成式填充同樣基於Firefly 的技術，專門用於延展圖片。用家只須點擊和拖曳裁切工具調整成理想的畫布範圍，點擊「生成」後，新的空白區域將填上AI生成的內容，並且與現有圖片自然地融合在一起。 

生成式擴展讓用戶能使用裁切工具無縫延伸圖像。若圖像主體被切掉、影像長寬比不符合需求、或對焦物件和其他部分不協調，用戶即可使用生成式擴展延伸畫布，讓圖像以心中想像的效果重新呈現。

點擊圖片放大
+4
+3

除此之外，Adobe也宣布Photoshop（beta版）中基於Firefly的功能，已支援包括繁體中文在內的100多種語言的文字輸入指令。

【Adobe AI】Firefly擴展至Creative Cloud　藉文字指令數分鐘生成字幕

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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