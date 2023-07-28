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歐洲央行上調利率至3.75% 是自2000年來的最高水平

環球政經 15:23 2023/07/28

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歐洲央行周四（27日）將存款利率上調至3.75%，是自2000年來的最高水平，並對是否需要進一步上調利率以在經濟惡化的背景下降低通脹率保持開放態度，意味著在 9 月份的會議未必會加息。

歐洲央行表示：「理事會未來的決定將確保歐洲央行的關鍵利率將設定在足夠嚴格的水平上。」

自去年 10 月以來，歐元區的通脹率已經下降了一半，但 5.5% 的通脹率仍然遠高於歐洲央行 2% 的目標。

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    另一方面，信貸創造、貸款需求和經濟活動都大幅放緩，這表明歐洲央行持續的加息已經對經濟造成了影響。

    歐洲央行表示：「自上次會議以來的事態發展支持了這樣的預期，即通脹率將在今年剩餘時間內進一步下降，但將在較長時間內保持在目標之上。」

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    歐洲央行目前已在一年內將借貸成本合計提高了 4.25 個百分點，這是有史以來最快的速度。但是，現在顯然已經看到了一個頂峰，爭論的焦點將轉向需要將利率維持在當前水平多長時間。

    隨著周四的決定，銀行在歐洲央行每週拍賣會上的借款利率也從 4.0% 提高到了 4.25%，而每日貸款利率也從之前的 4.25% 提高到了 4.50%。

    由於歐洲央行十年來的貨幣刺激政策使銀行系統仍然充斥著大量現金，這兩項貸款機制都很少被使用。

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    記者：張瑋婷

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