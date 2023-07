【廖碧兒前男友】福布斯質疑神秘富豪盧啟賢誇大身家、學歷　盧啟賢律師否認指控

財經傳媒《福布斯》最新報道,質疑被稱為「富豪保險經紀」亞溢利國際(R.E. Lee International)行政總裁盧啟賢(Calvin Lo)誇大身家,並指控盧啟賢從來沒有入主台北文華東方、沒有投資F1車隊、沒有哈佛學歷。報道指,不時有盧啟賢相關報道引用福布斯億萬富豪榜來印證其身家逾10億美元以上,但該報澄清:「他從未登上過福布斯排行榜,現在是澄清事實的時候了」。

面對福布斯指控,盧啟賢經代表律師信回應:

我們的客戶對任何暗示他涉及不誠實、不真確或其他不道德行為,均明確地予以否認

(all insinuations that our client has been dishonest, untruthful or otherwise unethical are hereby categorically denied by him.)