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【廖碧兒前男友】神秘富豪盧啟賢遭《福布斯》質疑誇大身家　晚上反擊：報道誹謗、無義務公開財務（第二版）

Hot Talk 21:00 2023/07/28

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【廖碧兒前男友】神秘富豪盧啟賢遭《福布斯》質疑誇大身家、學歷　晚上發聲明：報道存誤導誹謗、考慮提訴（第二版）

《福布斯》近日報道，質疑被稱為「富豪保險經紀」的亞溢利國際（R.E. Lee International）行政總裁盧啟賢（Calvin Lo）誇大身家，並指控盧啟賢從來沒有入主台北文華東方、沒有投資F1車隊、沒法證明哈佛學歷。報道指，不時有盧啟賢相關報道引用福布斯億萬富豪榜來印證其身家逾10億美元以上，但該報道澄清：「他從未登上過福布斯排行榜，現在是澄清事實的時候了」。

亞溢利國際周五（28日）晚上發表聲明指，近期有刊物發布針對盧啟賢及其生意業務的誤導性和誹謗性內容，並直指對方文章構成誹謗，強烈譴責報道片面及存在偏見，對盧啟賢聲譽和個人生活造成嚴重損害，「盧先生及其家人精神受到嚴重影響，陷入莫大痛苦之中。」

盧啟賢發聲明：考慮提訴《福布斯》　無義務披露身家

聲明提到，盧啟賢已指示其律師對營運《福布斯》的Forbes Media LLC 採取一切適當行動，並考慮對其提起法律訴訟，並保留所有權利。

聲明又指，盧啟賢受隱私權保障，並無義務公開其個人財務資料。

亞溢利國際在聲明指出，報道須公正，呼籲公眾在此期間尊重盧啟賢及其家人隱私，盧啟賢在發表聲明後不會就此事作出任何進一步回應。

盧啟賢家族半山擁有兩項物業　福布斯：身家不足2億美元

盧啟賢近年屢接受外媒訪問，提及自己投資加密貨幣、香檳以至F1車隊，在本地傳媒方面，則較集中在他與女藝人廖碧兒的前戀情，較少涉及他個人投資或公司發展。

綜合公開資料，盧啟賢母親李佩珍活躍保險業界多年，福布斯稱，盧啟賢家境富裕，但據其估計只有不足2億美元資產可證，與億萬富翁（billionaire）相距不少，又以「拼命偽裝富豪（Desperately Faking Riches）」為題報道指盧啟賢近年爭取上榜福布斯。

盧啟賢自稱亞洲最大香檳收藏家之一 佳士得董事：價值如此之高似乎不太可能

福布斯指，盧啟賢曾自稱在香港、新加坡、東京、倫敦、溫哥華和洛杉磯擁有物業，但其後只提供了香港四處物業和新加坡一處房產地址，福布斯翻查文件發現，其中兩處物業為他父母所有，另外3處則屬於其他人。

報道提到，盧啟賢曾接受訪問時自稱亞洲最大的法國香檳收藏家之一，收藏價值高達 2.5 億美元，福布斯指出「這個數字似乎高得離譜」，並引述倫敦佳士得董事指，香檳收藏價值超過1億美元不太可能出現，自己從事18年拍賣工作也從未見過香檳收藏價值如此之高。

福布斯報道指，盧啟賢曾主動與福布斯編輯聯絡，聲言正糾結是否應向福布斯提供更多證明，讓自己登上排行榜。報道又指，盧啟賢曾經聘用泰國律師行擔保他的財富，但該行查證後認為有關律師行不是「想像中為億萬富翁客戶服務的機構」，舉例如其中一家律師行坐落在曼谷尋常的住宅區的低層公寓的地下，而非在核心商業區，而所有4家律師行都承認他們完全依賴盧啟賢提供的財務報表。

多項關於盧啟賢收購、投資被持有人否認

福布斯又羅列部分涉及曾與盧啟賢關連的投資傳聞，如2018年傳出他牽頭的財團以12億美元收購台北文華東方，但擁有該物業的開泰豐國際回應福布斯指，盧啟賢2019年曾洽購，但最終未有成事。

盧啟賢曾多次聲稱是F1車隊Williams Racing的投資者之一，但報道引述匿名消息指，車隊持有人Dorilton Capital從未收到盧啟賢投資。

另外，哈佛商學院沒有任何名為盧啟賢畢業的記錄，與他本人所聲稱的不符。

除了羅列該刊查證的消息，福布斯也上載一張疑似經處理的盧啟賢與一輛Pagani跑車合照，認為相中背景和跑車本身與一張蘇富比拍賣會的相片類同。

福布斯質疑盧啟賢的跑車合照經過處理（likely a manipulated photo）

不單福布斯對盧啟賢來歷有所質疑，在2018、19年傳出他有意收購台北文華東方酒店，外界也曾翻查更多關於盧啟賢的公開資料，包括盧啟賢2012年在香港與前妻因資產分配和贍養費等問題鬧上法庭。據有關文件，盧啟賢在加拿大出生，9歲前主要在香港成長，其後再赴加拿大就學，於1999年回流加入母親控股的公司，初入職時月薪僅1.9萬元，並曾向母親借鉅款5000萬元港幣。

面對福布斯指控，盧啟賢經代表律師信回應：

我們的客戶對任何暗示他涉及不誠實、不真確或其他不道德行為，均明確地予以否認

（all insinuations that our client has been dishonest， untruthful or otherwise unethical are hereby categorically denied by him.）

（第二版加入盧啟賢聲明）

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