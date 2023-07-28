【回鄉季節】乘客需求正恢復　日本盂蘭盆節新幹線訂座同比增53%

盂蘭盆節是日本夏天的長假，也是當地人回鄉高峰季節。JR公司就宣布截至7月26日，盂蘭盆節期間（8月10日至17日）新幹線和常規線路的預留座位數同比增加53%，達到270萬個，已回復至疫前2018年的92%水平。

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日本鐵路中長途乘客的需求正在復蘇。六家JR公司的新幹線預留座位總數，比去年同比增加52%至217萬個，而常規線路特快列車的預留座位數，亦增加56%至54萬個座位。新幹線訂座率已回到2018年93%的水平，常規線為88%。去年新幹線預留席位數量只及2018年疫情之前的60%水平。

JR東日本的預留座位數同比增長55%，達到108萬個，是新冠疫情爆發前水平的93%。東北新幹線有42.4萬個座位，比上年增加51%，上越新幹線有11.6萬個座位，比上年增加64%。據該公司稱，高峰時段許多列車已經被訂滿。

JR公司發言人表示：「隨著新型冠狀病毒已被歸類為第5類傳染病（等同季節性流感），我們認為旅行需求正在增加，因為長途旅行正在增加。除了部份火車班次外，其他班次仍然有空座，所以我們呼籲乘客考慮錯開出發的日期和時間。」

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責任編輯：李智賢

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