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【大行報告】花旗： 7月旅遊需求獲釋放 同程旅行第三季績或有上調空間

股樓投資 21:38 2023/07/28

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花旗表示，7月旅遊需求強勁，被壓抑的需求得到釋放，基於2019年第三季比較基數仍然較高，料同程旅行（00780）增長較慢，不過仍處於不錯的水平。該行予集團「買入」評級，目標價24元。
 

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

 


 

該行預計，集團今年第三季的收入為29.6億元（人民幣，下同），經調整盈利則為5.3億元。但若當前良好勢頭能夠持續，預測或會有上調空間，因此該行已對公司開啟30天上行催化劑觀察。

 

 

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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記者：鄭昊彤

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