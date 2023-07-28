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【大行報告】富瑞：料上半年業績令人鼓舞 看高農夫山泉全年銷售增長

股樓投資 20:30 2023/07/28

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富瑞表示，預計農夫山泉（09633）上半年業績令人鼓舞，淨利潤或同比增23.6%，銷售額按年增22.8%，而據目前趨勢，該行認為管理層對全年銷售有10%至15%的指引屬保守，並預計將有18.8%增長。該行予其「持有」評級，及目標價46.2元。


 

 

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

 

該行指出，國內戶外活動復甦，加上正處炎熱夏季、無糖飲品現結構趨勢、果汁飲品新包裝，以及功能性飲品新口味，均推動公司銷量強勁增長。

 

 

延伸閱讀：【中特估】大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股【見下頁

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該行又估計，公司上半年EBIT增長25%，毛利率可達60.1%。細分市場方面，預計純淨水銷售額增16%，茶類飲品增51%，功能性飲品增15%，果汁飲品增31%。

 

 

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記者：鄭昊彤

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