【券商點睇】料上半年核心淨利潤略超市場預期 華潤置地全年優勢不變

中金表示，預計華潤置地（01109）今年上半年核心淨利潤按年增長3%至104.6億元（人民幣，下同），略超過市場預期以及去年同期的101.6億元，其每股派息亦有相若增幅，對應股息收益率約0.6%。該行維持潤地的盈利預及「跑贏行業」評級，加上近期行業風偏改善，上調其目標價5%至46.39元。潤地周五（28日）收報36.45元，升幅2.1%。







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該行認為，潤地開發業務上半年的毛利率雖稍被結算結構拖累，但其全年優勢不變，其中商業板塊收入高增長、毛利率改善為報表毛利的主要支持。





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中金亦預計，公司開發業務毛利率略低於20%，主要是上半年高毛利項目結算佔比偏低所致，全年維度公司結算結構或將持續改善、開發業務毛利率有望維持20%至23%。另預期公司上半年整體毛利率按年大致穩定。

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記者：鄭昊彤