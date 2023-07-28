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【金融監管】金管局證監精簡「高端專業投資者」合適性評估程序　怎定義「高端」？

宏觀解讀 15:17 2023/07/28

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【金融監管】金管局證監精簡「高端專業投資者」合適性評估程序　怎才叫「高端」？

今年《財政預算案》提出精簡高端或超高淨值個人客戶投資交易時的合適性評估和披露流程，金管局、證監會發出聯合通函，向業界提供指引，若客戶能滿足財政能力、投資知識或經驗等要求，可視為「高端專業投資者」。

在簡化安排下，當高端專業投資者在其所預先設定的投資金額上限及產品範圍內進行交易時，中介人（私人銀行、私人財富管理公司等）無須就交易為高端專業投資者進行合適性評估，同時亦無須提供產品說明。指引即時生效。

金管局期望，新指引可在適當保護投資者的同時為客戶提供便利，有助確保香港財富管理業務的競爭力，未來會繼續改良資產及財富管理業的規管措施及其他相關政策。

高端專業投資者淨值至少4000萬　較專業投資者高4倍

按現有法例，擁有不少於800萬元投資組合的個人投資者會被視為「專業投資者」，在最新聯合公函，若中介人擬將客戶視為「高端專業投資者」需要至少符合以下條件：

財政狀況

  • 投資組合不少於等值4000萬港元
  • 除主要住所外的資產淨值不少於等值8000萬港元

知識或經驗（至少符合以下一項條件）

  • 持有會計、經濟、金融財務或相關學科的學位或深造文憑；
  • 取得金融財務相關專業資格，例如特許金融分析師（CFA）、國際註冊投資 分析師（CIIA）、註冊私人財富管理師（CPWP）、認可財務策劃師 （CFP）或其他同等資格
  • 擁有在香港或其他地方從事金融界別專業工作不少於一年的相關經驗，例如獲發牌進行相關受規管活動
  • 在過去3年內曾執行不少於5宗屬相同產品類別的投資產品交易，其產品類別是 根據投資產品的條款及特點、特性、性質及風險程度所作出的分類

投資目標

  • 保守型客戶（例如其投資目標為保本及/或尋求固定收入）不應視為高端專業投資者

聯合通函指出，若中介人合理地信納該客戶具備高端專業投資者的條件，便可採用精簡程序，從而允許該等客戶撥出適當數額的資金投資於涉及不同風險回報狀況（包括高風險產品）的投資產品組合。

簡單而言，在精簡程序下，中介人無須為每項交易就高端專業投資者的風險承受水平、投資目標及投資年期進行配對，亦無須評估他們的知識和經驗。中介人也可預先向高端專業投資者就投資產品的特性、性質及風險程度提供說明。

監管文件：

聯合通函

有關中介人為遵守向高端專業投資者提供合理適當建議的責任的精簡程序

高端專業投資者精簡程序的常見問題

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編輯：麥德銘

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