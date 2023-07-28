▲ 【日圓走勢】晨星:日本YCC政策更靈活是重要一步 若未來十年期債息遠離零水平，日央行可隨時放棄YCC

日本央行調整孳息曲線控制（YCC）政策，雖然維持十年期日本國債孳息波動區間於上下0.5%水平波動，但與昔日嚴格控制的「硬上限（rigid limits）」不同，日本央行將靈活控制10年期日本國債收益率。晨星高級股票分析師Michael Makdad認為，將YCC政策變得更靈活，意味日本銀行股未來受到市場力量的影響將大於央行，意味未來利率水平將取決於日本央行通脹水平，特別是服務業價格及薪酬泙，長遠利率有潛在上升空間。

「日本央行周五的舉動是重要一步，但這僅代表央行改革側重點，而非徹底及空然的政策改變。」

日本央行不用入市買國債干預債息

日本央行於2016年9月推出YCC政策，將日本十年期國債孳息定於零水平，但容許上下0.1%的輕微波幅。2018年波動區間擴闊至上下0.2%，2021年3月及2022年12月進一步擴大至0.25%及0.5%水平。

Michael Makdad指，日本奉行更靈活的YCC政策後，意味若日本十年期國債孳息升至0.505%，日本央行再也不用入市買入更多國債，以推低債息回落至0.5%。

他稱，新政策讓日本央行能在不干預的情況下，更容易知悉日本十年期國債的市場利率，而且降低了市場運作不當的風險，例如9年期國債孳息超越10年期。與此同時，YCC政策靈活度大增後，日本央行可以繼續聲稱維持YCC政策，但一旦十年期國債孳息遠離零水平時，也允許當局放棄YCC政策。

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編輯：陳韻妍