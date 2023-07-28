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【隧道收費】三隧8月2日實施633固定收費方案 西隧收60 紅隧、東隧收30

理財智慧 16:26 2023/07/28

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運輸署宣布，政府下周三零時零分接收西區海底隧道，同一時間，西隧、紅磡海底隧道和東區海底隧道實施「633」固定收費方案。

【大行報告】花旗：料第二季純利錄同行中最大跌幅 對中石化展30日負面催化劑觀察【下一頁

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

屆時私家車使用西隧的固定收費下調至60元，紅隧和東隧收費則調整至30元。的士方面，三條過海隧道收費全日劃一25元；在非過海的士站登車須支付去程和回程隧道費共50元；東隧將不設無載客的士收費類別。其他車輛種類隧道費不變。下周三零時零分，西隧和東隧將封閉約五分鐘更新收費設施。

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

運輸署提醒駕駛者留意由西區隧道有限公司售出以繳付西隧費用的隧道費代用券，以及現時提供的商業推廣優惠包括深宵優惠和贈券等，將隨專營權屆滿而終止。另外，西隧下月6日上午5時起實施易通行，東隧則於下月27日上午5時實施易通行，屆時駕駛者可直接駛過收費廣場，透過易通行繳交隧道費。

【職場熱話】24歲男助理月薪1.4萬算好不好？ 網民：為生活方便選沒前途的工作極危險【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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的士 西區 東區 運輸署 運輸 紅磡

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