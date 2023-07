沙特球會宣傳片歡迎利物浦隊長加盟 全程黑白遮一物

沙特阿拉伯球會今年夏天在轉會市場積極操作,成功引入多位大牌球星。當地球會伊蒂法克(Al-Ettifaq)近日宣布成功羅致英超利物浦隊長佐敦軒達臣(Jordan Henderson),惟會方釋出的影片中,因為一個元素全程被變成蓋黑白濾鏡。

伊蒂法克周四(27日)發布影片,歡迎佐敦軒達臣加盟。片中涵蓋佐敦軒達臣童年至整個職業生涯,當畫面跳至近年的賽事時,他的隊長臂章位置便出現不規則黑白方格,令人倍感突兀。

A leader 💪🏻 A warrior ⚔️



We’re simply thrilled to have him ❤️💚



Henderson is ETTIFAQI 🟢✨#HendersonEttifaqi pic.twitter.com/GIj8kggxtn