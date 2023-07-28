沙特球會宣傳片歡迎利物浦隊長加盟 全程黑白遮一物

沙特阿拉伯球會今年夏天在轉會市場積極操作，成功引入多位大牌球星。當地球會伊蒂法克（Al-Ettifaq）近日宣布成功羅致英超利物浦隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson），惟會方釋出的影片中，因為一個元素全程被變成蓋黑白濾鏡。

烏美女劍手賽後拒與俄選手握手 被取消資格 【下一頁】

忠實食客肯改名做「Subway」有機會一世免費食潛艇堡 【下一頁】

伊蒂法克周四（27日）發布影片，歡迎佐敦軒達臣加盟。片中涵蓋佐敦軒達臣童年至整個職業生涯，當畫面跳至近年的賽事時，他的隊長臂章位置便出現不規則黑白方格，令人倍感突兀。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

A leader 💪🏻 A warrior ⚔️



We’re simply thrilled to have him ❤️💚



Henderson is ETTIFAQI 🟢✨#HendersonEttifaqi pic.twitter.com/GIj8kggxtn — Ettifaq Club (@Ettifaq_EN) July 27, 2023

英媒找出片中被蓋上黑白方格的照片，發現原來佐敦軒達臣其時的臂章原是支持「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）的彩虹版本。根據沙特法律，任何同性伴侶關係均屬違法。

事實上，沙特嚴格打壓LGBT族群成為利物浦球迷攻擊佐敦軒達臣一大要點，批評前隊長為金錢寧願放棄長年支持的LGBT族群。據悉，伊蒂法克開出佐敦軒達臣現時周薪3倍挖角，後者如今周薪為20萬英鎊（約199.6萬港元）。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培