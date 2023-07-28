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沙特球會宣傳片歡迎利物浦隊長加盟 全程黑白遮一物

環球社會熱點 15:34 2023/07/28

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沙特阿拉伯球會今年夏天在轉會市場積極操作，成功引入多位大牌球星。當地球會伊蒂法克（Al-Ettifaq）近日宣布成功羅致英超利物浦隊長佐敦軒達臣（Jordan Henderson），惟會方釋出的影片中，因為一個元素全程被變成蓋黑白濾鏡。

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伊蒂法克周四（27日）發布影片，歡迎佐敦軒達臣加盟。片中涵蓋佐敦軒達臣童年至整個職業生涯，當畫面跳至近年的賽事時，他的隊長臂章位置便出現不規則黑白方格，令人倍感突兀。

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英媒找出片中被蓋上黑白方格的照片，發現原來佐敦軒達臣其時的臂章原是支持「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）的彩虹版本。根據沙特法律，任何同性伴侶關係均屬違法。

事實上，沙特嚴格打壓LGBT族群成為利物浦球迷攻擊佐敦軒達臣一大要點，批評前隊長為金錢寧願放棄長年支持的LGBT族群。據悉，伊蒂法克開出佐敦軒達臣現時周薪3倍挖角，後者如今周薪為20萬英鎊（約199.6萬港元）。

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責任編輯：吳漢培

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