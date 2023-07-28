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【機迷熱話】PlayStation 5主機銷量破4,000萬　惟速度仍落後PS4

科技 15:02 2023/07/28

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Sony行政總裁Jim Ryan指，PS5遊戲機的銷量已突破4,000萬部，並保證當前備貨充足。

自推出以來，Sony遊戲主機PlayStation 5（PS5）一直面對疫情以及供應鏈問題，銷售速度未如理想。但近日終於傳來好消息，Sony行政總裁Jim Ryan昨（27日）在官方網站發表網誌指，PS5遊戲機的銷量已突破4,000萬部，並保證當前備貨充足。

【機迷熱話】微軟Xbox Game Pass月活躍用戶數　創歷史新高

【AR手遊】Google推新AR手遊　今日全球同步上線（附下載連結）

Jim Ryan在網誌中提到，PS5在2020年11月上市時，全球正面對前所未有的新冠肺炎挑戰，供應鏈耗時數月才恢復正常運作，讓庫存逐漸跟上市場需求。而他也感激玩家的耐心等候，並強調現在PS5的備貨充足，市場上壓抑許久的需求終於獲得滿足。

行業分析師Piers Harding-Rolls就指出，在2023上半年PS5就售出900萬部，比PS4最熱賣的時期銷量還要高30%。但目前PS5銷量破4,000萬部的速度，仍落後PS4約100萬部。

改版機款即將面世？

在PS5銷量見佳績的同時，有傳Sony正積極籌備推出改良版PS5。根據爆料紅人Tom Henderson指，改良版PS5並非傳說中的「Slim瘦身版」，主要只作部份改良，如 CFI-1300 系列會改用5nm 製程APU，會比起現行型號的7nm減少更多熱能，主機內也不會有液態金屬作為散熱。

【Meta VR遊戲】Meta Quest+訂閱服務正式上線　月費約$62可免費玩兩款新遊戲

責任編輯：曾曉汶

三星兩款新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5已正式登場，本報記者也搶先在首爾上手實試，想了解更多這款新手機，即看記者實測：

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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