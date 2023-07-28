【需求強勁】豐田連續4年全球銷量第一　今年上半年銷量突破541萬輛

豐田汽車集團宣布，今年上半年整個集團全球銷量為5,419,841輛，超越德國大眾集團的437.22萬輛銷量，有望在上半年連續第四年成為全球第一汽車製造商。海外製造商在電動汽車的銷量方面處於領先地位。

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豐田汽車連同集團旗下的大發汽車和日野汽車，今年上半年的全球銷量為5,419,841輛。全球銷售額較上年同期增長5.5%，部分原因是全球半導體短缺的影響有所緩解。此外全球產量為5,627,437輛，為上半年曆史最高水平，據稱已恢復至新冠疫情前的水平。

豐田汽車在報告中表示：「在全球生產和海外生產方面，我們提高了各地區的產能以滿足強勁的需求，取得了歷史新高的業績。2023年上半年，除了半導體短缺的影響有所緩解外，我們還受到新冠病毒感染蔓延和上一年半導體短缺的影響，因此銷售額和產量都超過了前一年。」

另外，韓國現代汽車集團保有量為3,657,382輛；日產汽車、法國雷諾、三菱汽車均為3,203,026輛；美國通用汽車為2,967,000輛；本田為1,842,119輛；鈴木為1,522,159輛。另一方面，日本廠商的電動汽車銷售量為：日產約7萬輛、豐田約46,171輛、本田約8,400輛。

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責任編輯：李智賢

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