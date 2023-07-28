【互聯網公司】中央據報要求騰訊及美團等科企　提交初創投資成功案例

▲ 中央據報要求騰訊及美團等科企 提交初創投資成功案例

外電引述消息指，中國已要求大型科技公司提交在消費、電信和媒體公司最成功的初創投資案例，據報騰訊 （00700） 和美團 （03690） 等公司已收到中國商務部和發改委的要求。

據知情人士指，監管機構要求提供的投資信息，包括股權結構、是否涉及外資，以及潛在的經濟和社會效益，例如相關投資如何貫徹落實碳中和、鄉村振興和共同富裕等國家重大戰略。

同時，據指，大型科技的投資案例要符合監管規範，亦不可有違規失信記錄。

報道指，這或表明當局準備在該類交易活動上給予更寬廣的空間。事實上，最近中央已採取多項措施，重建市場對私營企業的信心，包括對騰訊和螞蟻集團的監管調查告一段落，帶動股市上漲，但鑑於外界仍然擔心政策可能突然轉變。

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編輯：袁諾曦