▲ 【著數優惠】百佳7月28日推「百佳大折日」開心購物嘉年華 全單低至88折

長和 （00001） 旗下百佳超級市場推出「百佳大折日」開心購物嘉年華，限定快閃優惠，全單低至88折，優惠只適用於7月28日。百佳顧客只需買滿100元，便可享92折；買滿180元，可享9折；買滿250元，更可享88折；最高折扣或回贈金額為50元。

百佳指，優惠適用於香港百佳超級市場、TASTE、FUSION、INTERNATIONAL、FOOD LE PARC（長江中心分店除外）、GOURMET 及 TASTE x FRESH 新鮮生活 （只限於乾貨部付款）的實體店。

「百佳大折日」優惠不可與AlipayHK優惠券同時使用

不過，「百佳大折日」優惠不可與AlipayHK電子現金優惠券、AM730報章現金優惠券及其他優惠同時使用，而且亦不適用於購買禮券/電子禮券、初生嬰兒奶粉、香煙、電話卡/儲值卡/禮品卡、食物禮券、百佳食物卡、寄賣櫃位的交易、繳費賬項、任何增值服務、任何換購推廣及電子印花換購、大額交易金額超過5萬元或原箱訂購超過50箱、塑膠購物袋收費、送貨服務費及3 Shop產品及服務。亦不適用於 PNS 網購/電話/傳真訂購及任何於www.greatfoodhall.com 及店取易訂購之消費。

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