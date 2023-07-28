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【大行點睇】時富：復常後推動客流量 周大福業務處上升趨勢 目標價18元

股樓投資 15:06 2023/07/28

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時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，預期周大福（01929）業務將處於上升趨勢，並在兩年間達到15%可持續盈利增長率，加上其產品組合的升級改善，未來幾年將實現利潤擴張。按2024年約20倍的預期市盈率計算，給予目標價18元。

他指出，周大福目前擁有7500家門店（內地7364家，港澳85家），根據公司發佈的第一季經營情況，其中內地零售銷售額按年增長25％，港澳及其他市場增長64％。隨著國內消費環境改善，內地零售表現明顯回暖，公司將聚焦單店高質量營運。

【延伸閱讀】：【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股【見下頁

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同時，疫情復常後內地赴港澳遊客同比增長突出，推動客流量。整體而言，隨著公司精簡戰略，重新聚焦寶石設置業務，有望實現非常可觀的利潤增長，從而帶動盈利增長和估值倍數重估。

公司的新系列Wonderful Life，可能會繼HUA系列後成另一熱門系列。如能成功將此系列帶到二線城市，核心營運利率 (Operating Profit Margin) 將有具大上升潛力。

延伸閱讀】【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

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記者：李兆明

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