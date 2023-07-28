【券商點睇】料騰訊音樂次季在綫音樂服務收入增37% 大和重申「買入」評級 目標價降至38元

大和發表研究報告指，騰訊音樂（01698）為降低合規風險而調整社交娛樂業務，相關影響被表現較預期好的在綫音樂服務所抵消，下調2023至2024年的收入預測4%至6%，調低盈利預測7%至8%。該行重申騰訊音樂「買入」評級，目標價由46元下調至38元。

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大和指，騰訊音樂將於下月15日公布第二季業績，預期季度總收入將按年增長5%至73億元人民幣；當中，在綫音樂服務收入按年增37%，社交娛樂業務則跌18%；非通用會計準則淨利潤料錄15億元人民幣，淨利潤率為20.9%，相信社交娛樂業務表現疲弱和盈利降級是次季業績近期的負面因素。

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大和又提到，騰訊音樂去年調整iOS用戶的訂閱價格後，6月也將Android用戶的收費調高14%至29%，估計對ARPU（每用戶平均收入）的影響約為中個位數。

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