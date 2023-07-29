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【開心購物】香港開心購物節潮玩AR遊戲大送PS5連遊戲套裝

商業 11:00 2023/07/29

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香港零售管理協會舉辦的「香港開心購物節 - 食玩買返晒嚟」消費購物優惠，緊接登場是「智能潮物、珠光寶氣」及「購物禮遇」。參與的品牌及商戶包括城中多家知名手機電玩、 潮流品味、 眼鏡手袋，及珠寶鐘錶等。

【Barbie】芭比電影票房大收帶動美泰股價上升

CSL Mobile Limited旗下的AR Lens手機應用程式作為活動的指定優惠發放平台，將於即日起至8月10日期間，加碼推出「眼明手快」擴增實境 (AR) 有獎遊戲，每日送出PlayStation 5主機連God of War Ragnarök 遊戲套裝及1O1O / csl 5G服務計劃等400份豐富獎品。

只要成功把計時器停在指定秒數，就有機會贏得PS5主機連遊戲套裝、1O1O/csl 5G 110GB 本地流動數據計劃及5G娛樂增值服務 (24個月)、免費 5G 亞太區漫遊通行證、Now E $38電影租看券、Now E HBO GO 一個月通行證及MOOV 24 bit 音樂服務一個月通行證等獎品。

同時在7月28日至8月10日期間於指定日期內，於AlipayHK 及AR Lens應用程式內的搶劵頁面，即可以「先搶先得」形式獲得免費禮劵，搶劵活動於每日中午12時開始，數量有限，送完即止。免費禮遇如下：

7月28日    永發錶飾有限公司    免費禮物 - 首飾錦袋
7月29日    big horn    免費贈品旅行袋或旅行衣履袋
7月30日    Deson Global    現金券港幣18元
7月31日    MISCRYSTALHK LTD    免費白水晶碎石換領劵
8月1日    Optical 88    $100禮券
8月2日    TSL 謝瑞麟    珠寶購物券 HK$300
8月3日    YOHO    於網店/門市購買Iris Ohyama全線產品可享$50折扣
8月4日    周大福    周大福銀吊墜乙個
8月5日    Zenyum    購買正價產品即減 HKD30

如欲參閱所有「購物禮遇」詳情，請瀏覽HKRMA 官網

【動漫電玩】香港動漫電玩節今揭幕　展商樂觀可增長兩成銷售

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

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