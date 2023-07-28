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【Twitter改革】Elon Musk預告　Twitter以後只有Dark Mode

科技 14:04 2023/07/28

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Elon Musk預告，Twitter未來將會只有黑暗模式（Dark Mode）設定，淺色介面（Light Mode）將步入歷史。

Elon Musk接管Twitter後，改革行動不斷升級，不但將「Twitter」改名為「X」，更開始用「X」的藝術字體取代小鳥標誌。除此之外，Elon Musk近日再預告，Twitter也將迎來另一個小改變，未來將會只有黑暗模式（Dark Mode）設定。但後來因用戶反對，Elon Musk再次「改口風」，表示應用戶要求將保留淺色介面。

【Twitter改名】曾被用作發布色情及賭博內容　「X.com」域名被印尼封鎖

【Twitter改名爭議】X-Japan團長公開發聲　質疑Twitter改名或涉侵犯商標

過往Twitter擁有有淺色與深色、以及昏暗模式三種介面選擇，用戶可根據據環境和情況更換。惟在Elon Musk的改革下，用戶將不再有選擇權。他最近在Twitter上指出：「這個平台（Twitter）很快將只會有黑暗模式，相信這種模式對各方面都更好。」

不過，在消息公布後，引來大批用戶不滿，表示灰色文字在黑色背景下可能更難閱讀。也有用戶提出建議，希望Twitter只將深色模式設成預設，但仍保留淺色模式，予使用者自行選擇。不久後，Elon Musk又再轉軚，表示應用戶要求將保留淺色介面，但默認模式將會是黑暗模式，而且將刪除昏暗模式。

【Twitter改名】美國有近900個「X」註用商標　Twitter更名或面臨知識產權挑戰

責任編輯：曾曉汶

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