烏美女劍手賽後拒與俄選手握手 被取消資格

烏克蘭劍擊運動員Olga Kharlan因賽後拒絕與俄羅斯對手Anna Smirnova握手，被賽會取消資格。Kharlan賽後呼籲，國際劍擊總會應該改變規則。

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周四（27日）在意大利舉行的劍擊世界錦標賽上，32歲的Kharlan順利於個人佩劍首輪賽事中，以15比7擊敗Smirnova，晉身32強。惟Kharlan賽後未與Smirnova握手，使前者最終喪失繼續比賽資格。

一如其他烏克蘭運動員，Kharlan拒絕與俄羅斯或白俄羅斯選手在賽後握手，改以揮動劍尖致意。但舉動引起Smirnova不滿，留在賽場超過半小時抗議。

根據劍擊比賽規定，雙方完賽後必須與對手握手，如未有遵循將被罰「黑牌」，代表選手在比賽中落敗。Kharlan事後被國際劍總從賽事中除名，Smirnova則維持落敗，32強對手不戰而勝。

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Kharlan賽後指當日十分困難亦相當重要，稱賽事呈現不少疑問。她強調自己不想與俄羅斯對手握手，當聽到被取消資格感到十分心痛。Kharlan亦直言，賽事規則需要因應變動的世界而作出改變。

烏克蘭劍擊總會主席Mykhailo Illiashev表明全力支持Kharlan，揚言會就賽事提出抗議。烏克蘭體育部長Vadym Huttsait則指出，事件是俄羅斯方「赤裸裸」的挑釁。

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責任編輯：吳漢培