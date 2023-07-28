  • 33°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 15:12
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大汽車】恒大汽車復牌股價急挫逾6成 恒馳5累計交付逾1000輛

股樓投資 14:14 2023/07/28

分享：

分享：

停牌逾年的恒大汽車（00708）今日（28日）復牌，成為恒大系首家復牌的公司，恒大汽車開市報1.01元，較停牌前3.2元下跌68%，最低跌到去1元。股價其後由1元急彈上全日最高的1.72元，之後再輾轉回落。截至下午2時，恒大汽車報1.23元，下跌61.5%，成交額4.9億元。

恒大汽車復牌公告披露，已達成所有復牌指引，主要包括尚未發佈的所有財務業績，並解決任何審計修改；證明公司遵守上市規則第13.24條，即須有足夠的業務運作並擁有相當價值的資產支持營運；及向市場提供所有重要信息，以便股東和其他投資者評估公司的狀況。

【延伸閱讀】：【內房危機】摩通降碧桂園評級至減持 目標價大削6成至毫子股【見下頁

點擊圖片放大
+3
+2

恒大汽車指，隨著公司推出恒馳5車型，目前累計交付了超過1,000輛汽車，公司的收入變得更加可行和可持續，恒大汽車下一個目標將包括根據實際情況推出和生產恒馳6和恒馳7。

恒馳5在今年4月前後暫時停產 ，恒大汽車在公告稱，「但經公司通過積極努力籌措資金」， 恒馳5已5月已恢復生產，未來，除了新能源汽車業務產生的收入外， 計劃通過股權或債務融資方式籌集約5億美元，以供恒馳5的產銷和公司正常經營的資金需求，在這方面本公司一直在與潛在投資者討論融資事宜。

延伸閱讀】【大行點睇】建銀：6月壽險市場增長強勁  行業首選中國太保 【見下頁

點擊圖片放大
+6
+5

【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

 

【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明

開啟hket App，閱讀全文
汽車 復牌 新能源 恒大 恒大汽車（00708） 中國 港股

上一篇文章

【券商點睇】料騰訊音樂次季在綫音樂服務收入增37% 大和重申「買入」評級 目標價降至38元

下一篇文章

【券商點睇】披露第二季經營數據 華住集團恢復程度超預期
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
【職場熱話】「BIG 4」前會計師50歲失業近1年 有網民月入5萬也要轉行做1.5萬的保安
聯儲局加息25點子 不排除9月再加息
聯儲局加息25點子 不排除9月再加息
【C.E.O.財策精英】宏利分組經理黎詠彤 疫下開闢創業新旅程 銀行專才搖身一變成保險新星
【C.E.O.財策精英】宏利分組經理黎詠彤 疫下開闢創業新旅程 銀行專才搖身一變成保險新星
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【公屋裝修】78萬翻新631呎舊公屋　打通兩房空間感大增　加建吧枱改善鑽石廳缺點
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【著數優惠】「yuu全城瘋狂抓JETSO」大派2億yuu分 恒生enJoy卡消費賺10倍yuu分
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
【宏觀術數@iM網欄】九運玄微 九運旺財星的坐向「選宅」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款