【恒大汽車】恒大汽車復牌股價急挫逾6成 恒馳5累計交付逾1000輛

停牌逾年的恒大汽車（00708）今日（28日）復牌，成為恒大系首家復牌的公司，恒大汽車開市報1.01元，較停牌前3.2元下跌68%，最低跌到去1元。股價其後由1元急彈上全日最高的1.72元，之後再輾轉回落。截至下午2時，恒大汽車報1.23元，下跌61.5%，成交額4.9億元。

恒大汽車復牌公告披露，已達成所有復牌指引，主要包括尚未發佈的所有財務業績，並解決任何審計修改；證明公司遵守上市規則第13.24條，即須有足夠的業務運作並擁有相當價值的資產支持營運；及向市場提供所有重要信息，以便股東和其他投資者評估公司的狀況。

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恒大汽車指，隨著公司推出恒馳5車型，目前累計交付了超過1,000輛汽車，公司的收入變得更加可行和可持續，恒大汽車下一個目標將包括根據實際情況推出和生產恒馳6和恒馳7。

恒馳5在今年4月前後暫時停產 ，恒大汽車在公告稱，「但經公司通過積極努力籌措資金」， 恒馳5已5月已恢復生產，未來，除了新能源汽車業務產生的收入外， 計劃通過股權或債務融資方式籌集約5億美元，以供恒馳5的產銷和公司正常經營的資金需求，在這方面本公司一直在與潛在投資者討論融資事宜。

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記者：李兆明