  • 32°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 14:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【異動股】東方甄選抽升17%　促銷第二日銷售額創新高

當炒股 13:35 2023/07/28

分享：

分享：

東方甄選抽升　促銷第二日銷售額創新高

轉型至網購的東方甄選 （01797） 舉行促銷活動，最新披露活動第二日app銷售額增至3000萬元人民幣，較首日1750萬元人民幣的紀錄更高。東方甄選今日股價愈升愈有，最新升17%，暫報35.4元，即市成交達9.1億元。

東方甄選表示，旗下App繼續打出「全場自營產品85折」優惠，第二日促銷活動中，烤腸、吐司麵包、南美大蝦在內的10餘款東方甄選自營產品熱銷超1萬單。

東方甄選CEO東方小孫在直播中表示，當天數十萬用戶湧入App搶購，目前多個自營產品正在緊急增加庫存，原計劃為期三天的打折活動有可能遇到較嚴重的缺貨情況。近幾天，東方甄選App下載熱度持續攀升。截至7月27日，東方甄選App衝入內地iOS購物榜Top5，位列iOS免費榜總榜第36位。

相關文章：

【業績︱教育股】新東方升半成創兩年高　上季虧轉盈　經調整純利6209萬美元

【大行報告】新東方在綫曾升逾一成、創新高　大和讚業績驚喜惟關注近期GMV回落

編輯：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
港股 異動股 東方甄選（01797）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【港股市況】龍湖再走高12%　恒指午後升逾200點、科指彈近3%　東方甄選飆兩成　恒大汽車復牌後瀉近60%（不斷更新）

下一篇文章

【大行報告│內房股】摩通前瞻內房業績、先調低全行目標價　三大因素比業績重要
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
【香港加息】滙豐等上調最優惠利率0.125厘、南商大增0.375厘　一文看清港銀加P部署、樓按每月供多幾多錢？
【恒指夜期+ADR】夜期收市急瀉325點　港滙見7.8　阿里美團ADR低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市急瀉325點　港滙見7.8　阿里美團ADR低港2%（不斷更新）
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【餐飲股】翠華集團創業五虎多年前決裂　其中兩人近期悉售持股、揭張偉強已身故
【日圓走勢】日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」　日圓倒跌後重新升至「5.6算」、債息升穿0.5厘
【日圓走勢】日本央行調整YCC政策「靈活控制10年期收益率」　日圓倒跌後重新升至「5.6算」、債息升穿0.5厘
【美股收市】環球議息周落幕　道指期貨升46點（不斷更新）
【美股收市】環球議息周落幕　道指期貨升46點（不斷更新）
【2023打風】杜蘇芮無礙港股交易　天文台已取消所有風球（不斷更新）
【2023打風】杜蘇芮無礙港股交易　天文台已取消所有風球（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款