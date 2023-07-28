【異動股】東方甄選抽升17%　促銷第二日銷售額創新高

▲ 東方甄選抽升 促銷第二日銷售額創新高

轉型至網購的東方甄選 （01797） 舉行促銷活動，最新披露活動第二日app銷售額增至3000萬元人民幣，較首日1750萬元人民幣的紀錄更高。東方甄選今日股價愈升愈有，最新升17%，暫報35.4元，即市成交達9.1億元。

東方甄選表示，旗下App繼續打出「全場自營產品85折」優惠，第二日促銷活動中，烤腸、吐司麵包、南美大蝦在內的10餘款東方甄選自營產品熱銷超1萬單。

東方甄選CEO東方小孫在直播中表示，當天數十萬用戶湧入App搶購，目前多個自營產品正在緊急增加庫存，原計劃為期三天的打折活動有可能遇到較嚴重的缺貨情況。近幾天，東方甄選App下載熱度持續攀升。截至7月27日，東方甄選App衝入內地iOS購物榜Top5，位列iOS免費榜總榜第36位。

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編輯：麥德銘