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【香港加息】南洋商業銀行不跟大隊、上調最優惠利率0.375厘 活期存息可加至1厘超大行
宏觀解讀 12:48 2023/07/28
美國再加息0.25厘後，香港主要銀行普遍調高最優惠利率（P）0.125厘，但南洋商業銀行最新宣布，7月31日將調高港元最優惠利率0.375厘，由5.75厘加至6.125厘。南商同時上調港元活期存款利率，視乎不同存款結餘，加息幅度介乎0.05厘至0.25厘。
南商活期存息加幅雖然不及該行加P幅度，但該行予結餘達15萬元或以上的存戶，活期存息達1厘，較大部分同行加息後的0.875厘更高。
南商活期存息變動：
|每日賬戶存款結餘（港元）
|原有年利率
|年利率（7月31日起）
|3,000 以下
|0
|0
|3,000 - 9,999
|0.15%
|0.20%
|10,000 - 149,999
|0.45%
|0.60%
|150,000 - 999,999
|0.75%
|1.00%
|1,000,000 或以上
|0.75%
|1.00%
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