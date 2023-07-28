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【香港加息】南洋商業銀行不跟大隊、上調最優惠利率0.375厘　活期存息可加至1厘超大行

宏觀解讀 12:48 2023/07/28

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【香港加息】南洋商業銀行不跟大隊、上調最優惠利率0.375厘　活期存息可加至1厘超大行

美國再加息0.25厘後，香港主要銀行普遍調高最優惠利率（P）0.125厘，但南洋商業銀行最新宣布，7月31日將調高港元最優惠利率0.375厘，由5.75厘加至6.125厘。南商同時上調港元活期存款利率，視乎不同存款結餘，加息幅度介乎0.05厘至0.25厘。

南商活期存息加幅雖然不及該行加P幅度，但該行予結餘達15萬元或以上的存戶，活期存息達1厘，較大部分同行加息後的0.875厘更高。

南商活期存息變動：

每日賬戶存款結餘（港元）原有年利率年利率（7月31日起）
3,000 以下00
3,000 - 9,9990.15%0.20%
10,000 - 149,9990.45%0.60%
150,000 - 999,9990.75%1.00%
1,000,000 或以上0.75%1.00%
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