  • 32°C
香港時間 : 2023728日 (週五) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

聯合國指全球「沸騰」時代來臨 7月勢成史上最熱

環球社會熱點 12:32 2023/07/28

分享：

分享：

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，全球暖化時代已經終結，迎來全球「沸騰」時代（global boiling）。根據最新氣候數據，7月將成為地球史上最熱一個月分。

美國佛州海水溫度料創新高 達熱水浴缸水溫 【下一頁】

歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service ，簡稱C3S）與世界氣象組織（World Meteorological Organization，簡稱WMO）周四（27日）公布，7月首3周氣溫成為史上最熱3周，打破2019年7月紀錄。

C3S總監布翁滕波（Carlo Buontempo）指出，破紀錄氣溫是全球溫度劇烈上升的部分趨勢，人為溫室氣體排放是背後一大主因。WMO亦表明，受「厄爾尼諾」（El Nino）天氣現象7年來首次活躍，預計90%機率可能持續影響2023下半1年。

根據數據，7月6日為全球有紀錄最炎熱一日，全球地表平均氣溫為史上最高。

希臘山火蔓延兩島 疏散近2萬人 【下一頁】

古特雷斯指出，對北美﹑亞洲﹑非洲及歐洲大多數地區而言，今年將面臨一個殘忍的炎夏。他表明氣候變化為全球社會受破紀錄高溫的原因，直言即使外界早已預測氣候變化，但改變卻令人失望。

古特雷斯強調，限制全球氣溫較工業時代上升攝氏1.5度目標仍然有可能，呼籲各方立即採取更激進的手段。他指極端氣候漸變日常，促請各國應加大投資應對。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

東京高溫破150年趨勢 日本21地發中暑警報
2023/07/18
東京高溫破150年趨勢 日本21地發中暑警報
歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄
2023/07/18
歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄
熱浪衝擊全球多地 意大利氣溫或高達49度
2023/07/16
熱浪衝擊全球多地 意大利氣溫或高達49度
【歐洲熱浪】意大利首釀死亡個案 西班牙現44度高溫
2023/07/12
【歐洲熱浪】意大利首釀死亡個案 西班牙現44度高溫
全球連續四日打破最高溫紀錄 料為10萬年來最熱
2023/07/08
全球連續四日打破最高溫紀錄 料為10萬年來最熱

你可能感興趣

東京高溫破150年趨勢 日本21地發中暑警報
14:00 2023/07/18
東京高溫破150年趨勢 日本21地發中暑警報
歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄
10:56 2023/07/18
歐洲熱浪加劇氣溫料達46度 科學家：地球恐變地獄
熱浪衝擊全球多地 意大利氣溫或高達49度
17:09 2023/07/16
熱浪衝擊全球多地 意大利氣溫或高達49度
極端天氣 厄爾尼諾 天氣 氣候暖化 歐洲 非洲 亞洲 聯合國

下一篇文章

【俄烏戰爭】烏料最快9月獲美坦克 收復戰略村落（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

麥康奈爾發言突然僵住沉默21秒 健康引關注（有片）
麥康奈爾發言突然僵住沉默21秒 健康引關注（有片）
【移民加拿大】取消優先處理港人安排 輪候時間料較長
【移民加拿大】取消優先處理港人安排 輪候時間料較長
【俄烏戰爭】烏料最快9月獲美坦克 收復戰略村落（持續更新）
【俄烏戰爭】烏料最快9月獲美坦克 收復戰略村落（持續更新）
英航12個鐘航班飛機餐出事 乘客投訴得KFC炸雞填肚（有片）
英航12個鐘航班飛機餐出事 乘客投訴得KFC炸雞填肚（有片）
烏議員扮病馬爾代夫度假被狠批 恐面臨3年監禁
烏議員扮病馬爾代夫度假被狠批 恐面臨3年監禁
LBJ大仔突發心臟病 馬斯克提疫苗懷疑論
LBJ大仔突發心臟病 馬斯克提疫苗懷疑論
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款