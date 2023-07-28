聯合國指全球「沸騰」時代來臨 7月勢成史上最熱

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）表示，全球暖化時代已經終結，迎來全球「沸騰」時代（global boiling）。根據最新氣候數據，7月將成為地球史上最熱一個月分。

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歐盟監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service ，簡稱C3S）與世界氣象組織（World Meteorological Organization，簡稱WMO）周四（27日）公布，7月首3周氣溫成為史上最熱3周，打破2019年7月紀錄。

C3S總監布翁滕波（Carlo Buontempo）指出，破紀錄氣溫是全球溫度劇烈上升的部分趨勢，人為溫室氣體排放是背後一大主因。WMO亦表明，受「厄爾尼諾」（El Nino）天氣現象7年來首次活躍，預計90%機率可能持續影響2023下半1年。

根據數據，7月6日為全球有紀錄最炎熱一日，全球地表平均氣溫為史上最高。

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古特雷斯指出，對北美﹑亞洲﹑非洲及歐洲大多數地區而言，今年將面臨一個殘忍的炎夏。他表明氣候變化為全球社會受破紀錄高溫的原因，直言即使外界早已預測氣候變化，但改變卻令人失望。

古特雷斯強調，限制全球氣溫較工業時代上升攝氏1.5度目標仍然有可能，呼籲各方立即採取更激進的手段。他指極端氣候漸變日常，促請各國應加大投資應對。

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責任編輯：吳漢培