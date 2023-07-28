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【渣打業績】渣打上半年稅前多賺20%　中期息6美仙、宣布進一步回購10億美元股份

股市 12:21 2023/07/28

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渣打 （02888） 截至今年6月底止半年，法定表現稅前溢利33.2億美元，按年增20%。董事會建議派付每股6美仙的2023年中期普通股股息，按年增加50%。渣打並宣布，將通過今日宣布新的股份回購計劃，向股東額外回報10億美元。

該10億元新的股份回購即將與現有回購計劃同步進行，預期令普通股權一級資本比率下降約40個基點。

渣打上調收入、RoTE等多項指引

渣打集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，集團於今年首6個月的業績表現亮麗，收入按年增長18%，稅前基本溢利升29%至33億美元，集團保持強勁的盈利能力、高流動性及穩健的資本水平，因此將通過今日宣布新的股份回購計劃，向股東額外回報10億元。

溫拓思指，集團對業務前景充滿信心，決定上調今年的收入、收入與成本增長差及有形股東權益回報的預測指引，現時預計全年有形股東權益回報將達到10%。這比今年首季該集團展望今年有形股東權益回報將接近10%略為樂觀。

集團展望提到，今年開局表現強勁，受5項策略性行動所取得的進展所支持，預期集團業務覆蓋的市場將繼續較西方市場更快速增長。 因此，將向上修訂2023年的目標指引：

• 按固定匯率基準計算收入增長12–14%

• 全年平均淨息差約170個基點

• 今年下半年資產以低個位數的百分比範圍內增長（相比今年6月30日）

• 風險加權資產以低個位數的百分比範圍內增長

• 正收入與成本增長差約為4%（撇除英國銀行徵費，並按固定匯率基準計算）

• 全年貸款損失率範圍為17–25個基點

• 在13–14%的普通股權一級資本比率目標範圍內靈活經營

• 有形股東權益回報達10%

今年上半年以法定表現計，渣打經營收入91.3億美元，按年增11%，當中淨利息收入為39.8億元，按年增10%。信貸減值1.6億美元，按年縮減39%。母公司股東應23.9億美元，按年增14%。普通股股東有形權益回報為11.9%，按年增200個基點，若以基本表現計，普通股股東有形權益回報為12%，增270個基點。經調整淨息差為1.67%，按年增35個基點。

受內房相關支出影響　第2季整體信貸減值支出增加

單計第2季法定表現，渣打經營收入45.7億美元，按年增16%；當中淨利息收入19.8億美元，按年增7%，其他收入25.9億美元，增24%。信貸減值1.4億美元，按年擴大114%。第2季稅前溢利15.2億美元，增18%。

另外，集團提到第2季基本表現信貸減值支出逾1.4億美元，按年上升8000萬美元；包括與中國商業房地產有關的8400萬美元支出。集團指，上半年與中國商業房地產有關的淨支出為8,200萬美元，當中第三階段增加的減值被管理層額外撥加減少3700萬美元部分抵銷。中國商業房地產現時餘下的管理層額外撥加為逾1.3億美元，而新冠病毒的額外撥加已悉數撥回。

截至6月底，渣打集團的客戶貸款及墊款2901.4億美元，按年縮減7%，客戶存款規模4695.7億美元，按年增加2%。普通股權一級資本比率為14%，按年持平。每股法定盈利75.6美仙，按年升13.5%。

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編輯：胡學能

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