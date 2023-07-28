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【WhatsApp新功能】WhatsApp即時視像訊息功能登場　最多可錄60秒

科技 12:07 2023/07/28

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WhatsApp將推出「即時視像訊息」功能，用戶可直接於對話中錄製及分享個人短片，短片時長最多可達60秒。

WhatsApp又有新功能喇！Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在其Facebook公布，WhatsApp將推出「即時視像訊息」功能，用戶可直接於對話中錄製及分享個人短片，短片時長最多可達60秒。

【WhatsApp動向】官方功能「WhatsApp Chat」　發放最新使用資訊

【網絡安全】Meta增強私隱安全工具　打擊網絡欺凌行為

WhatsApp宣布，新功能「即時視像訊息」已經開始推出，未來幾週內所有用戶都能體驗這個全新功能。視像訊息能主要讓用戶可即時以短片回覆對話，分享當下真情實感及日常點滴，不論是送上生日祝福、分享趣事或是公布喜訊，均可使用。

傳送視像訊息的方法如傳送語音訊息一樣，用戶只要點按就能切換到視像模式，長按即可開始錄影，而向上滑動即能鎖定錄影功能。對話框中的影片在開啟時會自動靜音播放，點按影片就能播放聲音。

WhatsApp另強調，視像訊息亦同樣受到端對端加密技術的保護，可確保用戶的訊息安全。

【Whatsapp廣告】WhatsApp Business新功能　允許商戶直接於Facebook刊登廣告

責任編輯：曾曉汶

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【ETech快訊】首爾直擊 三星新摺機Galaxy Z Flip5、Galaxy Z Fold5 搶先上手實試
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