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【券商點睇】披露第二季經營數據 華住集團恢復程度超預期

股樓投資 11:53 2023/07/28

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華住集團（01179）早前披露了第二季經營數據，反映平均可出租客房收入（RevPar）全面超越疫情前水平，恢復程度超預期。根據東吳證券報告，第二季華住本部酒店RevPar恢復至2019年同期的121%，其中4至6月分別恢復至疫情前的127%、115%和123%。

【同場加映】溫股知新：政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

6月，鐵路、民航持續恢復至2019年同期的106%和99%，7、8月迎來國內暑期出行旺季，酒店景氣度維持高位。行業數據顯示，7月以來，經濟型、中高端、奢華型酒店的不均每日房價（ADR）和入住率（OCC）持續上行，帶動RevPar顯著提高，中高端酒店RevPar創年度新高，公司第三季營收利潤有望進一步提升。

【延伸閱讀】大行報告：內地消費復甦緩慢 仍看好全年會持續改善（附推介股），請按【見下頁

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東吳證券指，華住作為酒店行業龍頭，在疫情期間逆勢擴張，市場格局顯著向好。由於公司第二季國內RevPar恢復程度超預期，且國內暑期旺季有望帶動公司進一步兌現業績，上調公司盈利預測，並維持「買入」評級。

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

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責任編輯：林衛

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華住集團—S（01179） 港股 買入 中國

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