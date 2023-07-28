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【行業點睇】申請紓困資金有門檻 部分停工項目盤活難度大

股樓投資 11:51 2023/07/28

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據內地報道，盡管去年當局訂下「保交樓」政策﹐並有相關措施支持，但依舊有停工項目難以盤活的問題。該文章稱，停工也好，交付後遺症也好，核心堵點仍然是資金問題。

【同場加映】溫股知新：政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

經營困難的開發商對外融資功能基本停滯，銷售回款難以填補資金缺口，要想盤活項目，很大程度上依賴於紓困資金。然而，申請紓困資金是有門檻的，需要與之相當的抵押物，但對部分出險房企而言，由於過去猛擴槓桿，加上近兩年資產貶值，現已拿不出充足的抵押物申請借款。

同時，金融機構在審批及發放貸款，亦比較審慎。舉例，隨着涉房訴訟大量增加，項目背後可能存在複雜且難釐清的「三角債」問題，正是金融機構擔憂所在。有些房企因母公司流動性訴訟問題導致賬戶凍結、股權質押等連鎖反應，不利於增量資金進場盤活項目。

【延伸閱讀】收息股：中國經濟復甦不均衡 滙豐關注優質收息股（附11隻推介股），請按【見下頁

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因此，若房企還有其他足值的資產來抵押，這些項目尚有盤活的可能。但存在較大資金缺口，純屬需資金填補窟窿的「資不抵債」項目，便很難盤活了。

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
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責任編輯：林衛

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