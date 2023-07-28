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【券商點睇】打造AI服務平台 金蝶續費率高具收入韌性

股樓投資 11:49 2023/07/28

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天風證券發表報告指，金蝶國際（00268）第一季金蝶雲訂閱服務年經常性收入（ARR）按年增長約37%，蒼穹星瀚續費率約105%，星空續費率約96%，星辰續費率約92%。以星空為代表的訂閱支撐了公司的收入韌性，並助力公司進入扭虧通道，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：政策重點同你數 恒指目標可達到?

溫股知新
【溫股知新】政策重點同你數 恒指目標可達到?

其中，星空等中型產品表現出極強的競爭力，有望助力現金流和利潤提速。去年星空收入增長18.4%，ARR按年增31.2%，客戶數達3.1萬家，新簽約國家級和省級專精特新企業近千家。該行預計，伴隨星空旗艦版的發布，星空在中型市場的優勢有望擴大，並助力公司在三年戰略的最後一年收入提速。

【延伸閱讀】中特估：大摩指國企股估值存折讓  推薦20隻改革受惠股，請按【見下頁

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另一方面，蒼穹星瀚助力公司品牌形像升級，積極研發將ChatGPT能力添加到AI服務平台。天風證券認為，此前蒼穹星瀚產品體量已經達到一定規模，未來通過AI進一步豐富平台能力，將為公司後續產品的研發迭代提供更好的平台，有望顯著推動公司星空、星瀚等產品進一步向上兼容迭代。

【同場加映】青姐話：風險避無可避 啟動一級戒備

青姐話
【青姐話】風險避無可避 啟動一級戒備

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責任編輯：林衛

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金蝶國際（00268） 買入 港股 中國

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