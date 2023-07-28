【保障私隱】Google推出跟蹤警報功能　偵測藍牙追蹤器

▲ Google今（28日）宣布，Android用家即將獲得「不明追蹤器警報」功能。

近年愈來愈多藍牙追蹤器誕生，如蘋果（Apple）AirTag、Tile等，原意是為了追蹤容易丟失的物品，但同時也成為不法分子犯罪的手法，出現採用追蹤器侵犯他人私隱的問題。為了應對相關問題，Google宣布推出新功能，來防範有心人士偷偷用AirTags或藍牙追蹤裝置來進行非法追蹤。

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Google今（28日）宣布，Android用家即將獲得「不明追蹤器警報」功能，由本月開始向Android 6.0以上設備陸續推出。一旦偵測到追蹤器，Android用戶就會收到通知，並在地圖上查看追蹤器的位置，同時也可追蹤器發出聲音，偵測追蹤器。

此外，用家也可透過Android設備，如手機、平板等來進行手動掃描，偵測四周環境是否有追蹤器，而當使用設備靠近追蹤器，還會獲取產品序列號或企圖追蹤者的手機電話後4碼。惟值得一提的是，目前功能只適用在檢測蘋果AirTag，其他品牌如Tile等，則會陸續加入支援。

另外，Google早前在開發者大會中也提及，將更新「Find My Device」功能，支援通過第三方藍牙追蹤器幫助使用者找回物品，並預計在今年夏季推出。不過，鑑於蘋果與Google日前發表聯合聲明，指他們將帶領其他定位設備公司，共同開發跨平台技術，並已向國際網路標準制定機構「IETF」提交規範草案。所以新版Find My Device需待共同跨平台技術完成，以及蘋果為iOS實施保護措施時，才可進行更新。

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責任編輯：曾曉汶

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