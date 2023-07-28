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【大行報告│內房股】摩通前瞻內房業績、先調低全行目標價　三大因素比業績重要

股市 13:16 2023/07/28

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【大行報告│內房股】摩通前瞻內房業績、先調低全行目標價　三大因素比業績重要

內房股陸續公布中期業績，摩根大通預期，撇除虧損企業，內房開發商及物業管理商上半年核心盈利料分別按年下跌18%及上升5%，大部分國企內房（撇除中海外）將會發布與全年盈利指引相符的中期業績，而大部分民企（撇除龍湖）的盈利則會受壓。摩通調低大部分內房股及物管股目標價。

摩通指，業績結果已不再是內房股或物管股股價的最大推動力，合約銷售、政策及生存能力反而更重要。自政治局會議以來，內房股已累升17%，接近歷次升浪的平均升幅18%，基於銷售仍然疲弱，而且房地產放寬措施難以即時解決民企內房的流動性憂慮，偏好能公布符預期的國企，包括華潤置地 （01109） 、保利（滬：600048）、保利物業 （06049） 及中海物業 （02669） 。基於投資者對民企內房的流動性擔憂難以消退，故高啤打值的龍湖 （00960） 及碧桂園服務 （06098） 短期反彈能力較大。

政治局未提「房住不炒」　摩通：投資者仍懷疑

內地住建部部長倪虹在企業座談會上說，要繼續鞏固房地產市場企穩回升態勢，大力支持剛性和改善性住房需求，進一步落實好降低購買首套住房首付比例和貸款利率、改善性住房換購稅費減免、個人住房貸款「認房不用認貸」等政策措施；繼續做好保交樓工作，加快項目建設交付。摩通認為，雖然座談會未有提及措施是否全國措施，但該行相信，地方政府仍會實施類似的放寬措施，而且相關政策屬合理舉措，若銷售仍然疲弱，預期會或進一步放寬。

摩通指，在就業保障和房價增長預期疲弱的情況，購房者信心仍然低迷，僅放寬限購或提高負擔能力可能仍無法大幅提振住房需求，例如在2014至15年的寬鬆周期中，內地自2014年第二季開始放寬限購令，但直至2015年銷售才出現明顯復甦。

該行接洽的投資者均對政治局會議不會提及「房住不炒」並不完全感到驚訝，而且大多數人對此仍持懷疑態度，因（1）政策寬鬆需時才能實現，特別是在宏觀經濟疲弱下； （2）承認違約消息； （3）對後續重申「房住不炒」擔憂； （4）配售風險，而且部分對沖基金仍對做空民企內房感興趣。

摩通予內房、物管股最新評級

內房發展商投資評級摩通目標價
中海外 （00688） 增持26元→22元
華潤置地 （01109） 增持43元
龍湖 （00960） 增持29→23.5元
萬科 （02202） 中性13元→10.5元
中國金茂 （00817） 中性1.5元→1.25元
新城發展 （01030） 中性2.1元→1.7元
融創中國 （01918） 減持1元
雅居樂 （03383） 減持1.5元→0.9元
龍光集團 （03370） 減持0.5元
富力地產 （02777） 減持1.25元→0.8元
合景泰富 （01813） 減持1元
寶龍地產 （01238） 減持1元→0.8元
時代中國 （01233） 減持0.32元→0.25元
禹洲集團 （01628） 減持0.13元→0.1元

 

物業管理股投資評級摩通目標價
華潤萬象生活 （01209） 增持48元>43元
中海物業 （02669） 增持12元>11元
保利物業 （06049） 增持68元>53元
綠城服務 （02869） 中性5.2元>4元
雅生活服務 （03319） 減持6元>4.5元
融創服務 （01516） 減持1.3元
金科服務 （09666） 減持5.7元
世茂服務 （00873） 減持1.3元
寶龍商業 （09909） 減持3.9元>3.5元
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記者：陳韻妍

大行報告 港股 中共中央政治局 目標價 龍湖集團（00960） 中海物業（02669） 保利物業（06049） 華潤置地（01109）
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