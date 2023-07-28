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【北上電子支付】港人北上恢復勝旅客南下？　AlipayHK次季內地交易增3倍、支付寶在港交易升85%

新經濟追蹤 11:04 2023/07/28

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【北上電子支付】港人北上恢復勝旅客南下？　AlipayHK次季內地交易增3倍、支付寶在港交易升85%

香港和內地年初恢復通關，不單入境處統計顯示，港人北上出境次數持續高於內地訪客入境次數約兩倍，最新螞蟻集團公布旗下電子錢包「AlipayHK」、「支付寶」的跨境交易數據，都顯示港人北上消費的恢復步伐，明顯快過內地訪客恢復到港消費。

螞蟻集團表示，今年第二季，內地遊客使用內地支付寶在港交易筆數較第一季升近85%，而港人使用AlipayHK在內地交易筆數更飆升逾3倍。

另外，通關以來，最多港人在內地使用AlipayHK搭乘深圳地鐵，其中在5月份，使用AlipayHK搭深圳地鐵的交易筆數更佔內地所有交易約四分之一；而週末假日更是港人過關玩樂首選，單在6月週末以及假日使用AlipayHK在內地搭車日均筆數較工作日增多2倍。

與此同時，內地遊客亦同樣喜愛用内地支付寶搭香港公共交通工具，第二季度使用内地支付寶搭香港公共交通工具的交易筆數較上季翻1.6倍

螞蟻：兩地由「單向赴港熱」變「雙向便利」

螞蟻國際業務大中華區總經理李詠詩表示，今日（7月28日）是內地居民赴港自由行20年，流動支付作為兩地橋樑，令交通更加便利、購物、食飯更加方便，逐漸加強兩地居民的聯繫，雙向往來更加頻密。螞蟻形容，兩地由「單向赴港熱」變「雙向便利」。

螞蟻集團表示，港人北上消費時，在內地見到商戶或交通工具有「支付寶」或「Alipay+」標誌，均能使用AlipayHK，而應用程式內也讓用戶可購買高鐵車票、跨境巴士等；在香港，內地遊客見到「支付寶」或「AlipayHK」即可用支付寶。螞蟻集團表示，有關安排使兩地居民無須提前兌換貨幣且使用優惠匯率。

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編輯：麥德銘

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