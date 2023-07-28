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【俄烏戰爭】美料主戰坦克先運往德國 9月援烏

環球政治 10:39 2023/07/28

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美國早前已宣布向烏克蘭援助美製的「M1艾布蘭」（M1 Abrams）主戰坦克，據指美軍先運往德國作最後維護，相信最快將在9月提供予烏軍。

烏議員扮病馬爾代夫度假被狠批 恐面臨3年監禁 【下一頁】

美方此前預料，M1艾布蘭坦克會在今年秋天起援助烏克蘭。美國政治新聞網站Politico引述多位消息人士報稱，美軍計劃8月把部分M1艾布蘭坦克送往德國，並安排最後翻修。完成翻修後，美軍估計會在下月援助予烏克蘭。

美國同意供應烏軍31架較舊版本的M1A1的艾布蘭坦克，消息人士指首批運往烏克蘭合計6至8架。五角大樓發言人 Martin O’Donnell上校拒絕回應傳言，僅強調美國積極加快烏克蘭取締援助。

金正恩接見紹伊古 疫情後首晤外國代表團 【下一頁】

國防部官員亦透露，烏軍在接收美國M1艾布蘭坦克前，已安排士兵在德國Grafenwoehr軍事基地接受為期10周相關訓練，估計訓練將在8月完成。

不過亦有消息人士認為，烏軍接收M1艾布蘭坦克的時間表過於樂觀。因為美方需要卸載坦克上的敏感科技，而且坦克已經陳舊，完成一切所需工序後才可運往烏克蘭。

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責任編輯：吳漢培

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